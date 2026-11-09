AI摘要 文章摘要整理： 店員簡單幾步就完成手機換機與資料轉移，讓主角驚訝於便利，也在適應新手機尺寸時，聯想到程式設計中的深拷貝概念。

誰知他把手機連同包裝盒一股腦塞給我，又在自己的平板電腦上隨意劃拉了幾下：「好了，你的手機號與這台新手機完成了匹配，接下來的部分你回家自己弄就行。」我自己弄？印象中，店員要花至少一個小時幫我調設置，又是插線，又是在新舊手機上來來回回，點一堆我從沒碰過的按鈕。現在他對我這般大撒把，是不是對我太有信心了？還是犯懶不想為我服務，嫌煩不願與我多言？我囁嚅著萬一自己搞不定，他打斷我說沒有萬一，一秒鐘後，又衝我開玩笑地眨眨眼：「萬一有萬一，回來找我唄。」

彷彿端著自己七上八下的心，我把新手機端回家收好，醞釀到晚上有集中閒置時間了才取出來。深吸一口氣，摁下開機按鈕。

事實證明了我的杞人憂天。

螢幕漸亮，淅淅瀝瀝滲出的音效和曲調像塞壬的歌，激活了智慧傳輸資料功能，引誘舊手機將深藏的心事，原封不動地吐露給新手機：常用程式自動安裝、屏保和鎖屏圖無損浮現、無線網悄然連接……我去廚房喝完一罐優酪乳，回來一看，「靈魂移植」圓滿成功。

有一瞬間，我懷疑新手機讀懂了我整理的文檔，體貼地接管了我的工作，讓整個「深拷貝」過程注螢沃雪，從而使我提前沐浴了它直觀上的功能提升為我營造的預期興奮。

相比之下，耗時的反倒是我對新手機物理特徵的適應。它擴張的尺寸已經很難被我用單手操作，當我以習慣的力道拿起它，手腕會猛地下沉。令我想起曾經為了練長跑，把沙袋綁到小腿上，結果上樓時腳抬得不夠高，踢到上一級台階的半截腰，連帶著整個身子往前撲去。幸虧芒果一把拉住我，才讓我免遭破相。

「哎呀，別這麼玩命。」芒果勸我，「你長跑測驗拿不著的分，用程式設計課的考分補回來就行。」程式設計是我的強項，卻令芒果頭疼。因為她太粗心，寫代碼的時候不是漏掉這個條件，就是忘了那個限制，尤其是深拷貝。其實深拷貝有現成的函數可以調用，但出於學習目的，老師要求我們自己寫。實現深拷貝有兩種方式：遞迴方式代碼簡潔，卻容易出錯；迴圈方式穩妥，可代碼複雜。（四）