雪中走來的女子（七）

AI摘要 文章摘要整理： 雪回顧婚後在文革後考上大學、赴美讀書並接家人移居的經歷，雖維持家庭表面穩定，卻因夫妻長期分居與環境差異，逐漸引發更尖銳的矛盾。

「我們結婚第二年，文革結束，恢復高考 。我一舉考上，按他家奶奶的話是成了女秀才。當然，他家裡就擔心我離開那個家。你說老雷擔心嗎？他說不擔心，說對我有把握，說我是個有良心的人，不會當女陳世美的。」

「你在大學沒有遇到三觀一致、情投意合的男同學，也真的沒有動過心思？」我試探地問。

「真的沒有動過，他和他家是在我最落魄時接納的我，對我比親生女兒還好。是有男生對我有意思，可我怎麼能做那樣的事，我的心一點沒動搖過，真的。你不相信？」她有點急了。

「我信，我相信。」

「畢業前後，我一不做二不休，完成了三部曲。首先生了兒子，接著不做大學老師了，聯繫了美國的大學，重新當學生讀書。然後在一片嘰嘰喳喳的懷疑聲中，把老雷和兒子接到了美國。這下誰也無話可說，誰也不瞎嚷嚷了。」雪很有點得意。

「後來的故事你都知道了。」她的語氣一下低沉了下來，「其實，我們倆的生活的確像雙方父母擔心的那樣，生長環境差別巨大，的確會影響家庭生活。好在我對柴米油鹽的要求不高，按老雷的話說，我這個人好養。並且，家裡裡裡外外基本是他擔起的。我主外、他主內，每月我把工資全交了，就什麼也不管了。可來了美國，尤其我們分居兩地各撐一攤時，矛盾出現，越來越尖銳。開始，兩人各忙一頭，都是奔一個目標，為了我們的小家。平時各自奮鬥，我奔波、他守店，周末聚在一起，還覺得挺幸福。」（七）