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Nvidia接下來發展？4情境推估 黃仁勳最慘恐面臨刑事調查

黃仁勳事業100分婚姻卻失分 精神科醫師揭5大外遇心理

雪中走來的女子（七）

西子
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AI摘要

文章摘要整理：

雪回顧婚後在文革後考上大學、赴美讀書並接家人移居的經歷，雖維持家庭表面穩定，卻因夫妻長期分居與環境差異，逐漸引發更尖銳的矛盾。

「我們結婚第二年，文革結束，恢復高考。我一舉考上，按他家奶奶的話是成了女秀才。當然，他家裡就擔心我離開那個家。你說老雷擔心嗎？他說不擔心，說對我有把握，說我是個有良心的人，不會當女陳世美的。」

「你在大學沒有遇到三觀一致、情投意合的男同學，也真的沒有動過心思？」我試探地問。

「真的沒有動過，他和他家是在我最落魄時接納的我，對我比親生女兒還好。是有男生對我有意思，可我怎麼能做那樣的事，我的心一點沒動搖過，真的。你不相信？」她有點急了。

「我信，我相信。」

「畢業前後，我一不做二不休，完成了三部曲。首先生了兒子，接著不做大學老師了，聯繫了美國的大學，重新當學生讀書。然後在一片嘰嘰喳喳的懷疑聲中，把老雷和兒子接到了美國。這下誰也無話可說，誰也不瞎嚷嚷了。」雪很有點得意。

「後來的故事你都知道了。」她的語氣一下低沉了下來，「其實，我們倆的生活的確像雙方父母擔心的那樣，生長環境差別巨大，的確會影響家庭生活。好在我對柴米油鹽的要求不高，按老雷的話說，我這個人好養。並且，家裡裡裡外外基本是他擔起的。我主外、他主內，每月我把工資全交了，就什麼也不管了。可來了美國，尤其我們分居兩地各撐一攤時，矛盾出現，越來越尖銳。開始，兩人各忙一頭，都是奔一個目標，為了我們的小家。平時各自奮鬥，我奔波、他守店，周末聚在一起，還覺得挺幸福。」（七）

精華 FAQ

  • 文革結束恢復高考後，她一舉考上大學，成了家人口中的女秀才；雖然外界擔心她會離開雷家，但她仍維持婚姻，並未動搖對丈夫與家庭的承諾。

  • 她認為雷家在自己最落魄時接納她，待她比親生女兒還好，所以她不可能做出背離家庭的事。即使有男生對她有意，她的心也始終沒有動搖。

  • 她先生了兒子，再不做大學老師、聯繫美國大學重返校園，最後把丈夫和兒子接到美國。這些安排讓外界無話可說，但夫妻之後的生活也開始出現更深的裂痕。

高考

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