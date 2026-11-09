圖／薛慧瑩

AI摘要 文章摘要整理： 一個光線陰暗的老屋家庭，因後方新蓋房屋遮住陽光，爺爺憤怒罵人並想方設法讓屋內變亮，卻在改造過程中引出鄰居與家中鼠患的混亂。

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總有一天，這天上會出現兩個月亮。

你們等著瞧吧。

說完這話不久，爸爸丟下報紙，帶著媽媽搭車離開了。

七歲的我趴在窗口張望，外頭烈日當空，裡邊暗無天日。油膩的燈繩懸垂在頭頂，晃悠悠地盪開去，又盪回來。即使把所有門窗都打開，也不會有亮光進來。除了吃飯、睡覺，我一分鐘也不願待在裡面。

兩幢房子，一前一後，一般高矮，中間那道縫窄得連光線也擠不進。

倒楣的是，我們家就住在後面那幢。

奶奶告訴我，從前，這屋子非常亮堂。陽光剛從對面山頭升起，光線便像長了腿腳似的，騰騰騰跳進來，連牆角落的蜘蛛網都被照得一清二楚。夜裡，汽車頭燈一晃，影子就呼呼上了牆。現在呢？這房子像是沉到海底的大船，陷進泥漿裡拔不出來。

爺爺搖晃著身體，從門外進來了。

他手裡捏著一捲白紙。難道，他想讓我在上面畫畫？我可不會畫窗戶。沒有光，畫再多的窗戶也沒用。爺爺將捲紙貼在牆壁上比劃起來，白紙的光映在他臉上。我瞬間明白了，可憐的爺爺，腦子裡只有一件事：讓這間黑屋子變亮。

昨夜，月亮落在樹梢頭，貓頭鷹在後山叫，爺爺對著黑乎乎的牆壁破口大罵。

龜孫子蓋那麼高，擋老子的光！棺材盒子也不用落這麼厚！日頭都被啃沒了……陰得跟墳坑。媽的，喝口酒都不痛快……呸！

每次喝醉酒，爺爺就拎只小板凳，往家門口一坐，嘴上罵罵咧咧。一開始，他罵的是屋子的主人。罵完主人，他罵牆壁、空氣、樹、貓頭鷹，要是有狗經過他也罵，逮著什麼罵什麼，好像要把大半輩子的怒火，一條條，統統拋擲出去。

爺爺罵人時，連蟲子都識趣地噤了聲，連貓都不再上竄下跳，彷彿萬物都在屏聲靜氣，聽候他的發落。這麼大的聲響，那隔壁屋裡的女人絕不會聽不見，可偏偏充耳不聞。

他們是從一輛車上下來的。

奶奶說不清到底來了幾個。一開始，從車上跳下三個人，男人負責搬行李，年輕女人牽著小女孩的手，逕直走了進去。掌燈時分，女人還在院子裡清理雜物，水龍頭開得嘩啦響。晾衣繩上掛著女人和小孩的衣物。

幾天後，奶奶終於搞明白，那男人當日便離開了。

每個禮拜天上午，母女倆穿戴整齊，手牽著手，走到村口等車。奶奶瞥見過幾次她們的背影，一直沒見到正臉。

她們這是去做什麼呀？我問奶奶。

大概去走親戚吧，誰知道呢。奶奶撇撇嘴。

怎麼會有那麼多親戚要走啊？我們家呢，大半年了，連一個親戚都沒來過。誰會喜歡鑽到一個黑乎乎的屋子裡作客。

那天，年輕女人登門拜訪時，奶奶還以為哪裡來了女幹部。

上一次女幹部來家裡，還是計畫生育鬧得最厲害的時候。女人連連擺手，說自己不是女幹部，是女鄰居。說完後，哈哈一笑。女人拎來一籃子鹹鴨蛋，蛋殼圓潤光滑，泛著幽幽的淡青色。奶奶眼睛一亮，不由瞥了爺爺一眼，爺爺正面無表情地瞪著她。

奶奶訕訕地說，鴨蛋營養很好，但醫生說了，她的膽固醇偏高，不能吃。爺爺也不能吃。我們全家都不能吃。

年輕女人拎著籃子回屋去了。

那屋裡真正的主人，新屋蓋好不久，就被爺爺罵走了。可憐的屋子不能跟著離開，除了原地待著不斷受罵，還能怎麼辦？

爺爺新燒了一鍋子漿糊，將白紙一張張攤開，糊到牆壁上。白光越聚越多，我想起下雪天。白雪將一切覆蓋，當它融化時，世界便消失了，也可以說一切都回來了。我在屋裡走來走去，按捺住內心的激動。亮光如期而至，好像牆壁的內部安了一盞盞小燈。我不敢說話、不敢大聲嚷嚷，生怕這一切不翼而飛。

爺爺的表情也是這樣。貼一張，退兩步，歪著頭看一陣。紙片在爺爺手裡一張接一張地打開，服服貼貼地上了牆。我盯著那些亮光，眼皮越來越沉。一覺醒來，牆上的光挪到我的枕頭邊。爺爺還在貼，漿糊的氣味濃得化不開。我翻身下床，踩著那道亮光踢踢踏踏地跑過去。爺爺掃了我一眼，沒吭聲。他貼得很慢，慢得像在藏什麼東西──可牆上除了白紙，什麼也沒有。奶奶站在屋角，微張著嘴，半天沒能閤上。

我們興奮得過了頭，忘了老鼠一家子，這屋子原本就是牠們的天下。我們吃飯時，牠們從角落裡爬出來，眼珠子滴溜溜地轉，恨不得跳上桌來搶食。夜裡，我們躺到床上，牠們更是上竄下跳，像是提前過節。（一）