為了告別的聚會（九）

AI摘要 文章摘要整理： 孟凡杰在放學車潮中費力攔車，病後消瘦的身影令人心酸；另一邊，小晚在知更的「天堂」裡染髮，從她細緻靈巧的照料中暫時獲得安慰。

師大附中門前的馬路上停滿了私家車。放學時間，都是來接孩子的。這條馬路很寬，有六個車道，但至少有兩條車道都被堵滿了。孟凡杰站在緩行的車道中，試圖發現一個出租車 。他穿著黑色的卸去警察臂章的警服，灰色的絨線帽有點大。

從去年的病中恢復過來，他還沒有恢復到原來的體重，所以他的一切都鬆鬆垮垮。他好像是一個穿大衣服、戴大帽子的人，站在北方冬天的街道上，努力揮手攔著出租車。他非常努力。他的努力讓我突然感到心酸。

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她們坐在這間被知更稱作「天堂」的房子。兩個臥房、一個客廳，整個一面牆，都是玻璃窗，粉紅色裝飾繁複的窗簾，十九樓。小晚有眩暈症，她站在窗口時想起某個人。她想住在這裡的人，必須忘記許多事。如果不忘記，就無法生活下去。

知更先給孟麗娜染髮，然後她去洗澡，再給小晚染髮。知更染髮手藝很好，一流的好。在加拿大 ，小晚幾乎沒有去過髮廊，都是自己染髮，偶爾會讓杜仲幫她，但他的笨手笨腳讓小晚憤怒。知更不同，她條理分明。

知更身材纖細，腿長腰細、步伐輕盈。她有一種接近完美的身材比例。她手不大，很靈活，是那種擅長動手做事的女人。小晚能從她的身上感受到溫暖。她用梳子梳頭髮，從左向右，一層層分開。那種靈巧讓小晚感到安慰。小晚從她在面前輕輕晃動的身體感到這一點。她從幽暗的心中掙脫出來，她閉上眼睛。

她忘記了那個時刻，孟麗娜、孟凡杰在說什麼，或者什麼也沒說。或者說無關緊要的話，無關緊要的敷衍和心不在焉，或者暗藏玄機的話。然後她去洗澡。（九）