AI摘要 文章摘要整理： 朱子軒把觀眾給的紅包捐作善款，並在直播與陪伴中找到生命的怒放，最後與老馬牽手相守，完成溫暖收束。

朱子軒笑得喘不過氣：「媽，你就收著吧，又不是什麼壞事。」她把攢下的紅包取出來，去超市買了十箱罐頭食品，捐給了社區食品銀行。

老馬陪她去的，路上問她為什麼不留著。「這些錢不是我的，是那些人看了我跳操，心裡高興才給的，那我就把高興轉給別人。」老馬看著她，灰藍色的眼睛裡有一點光：「生命像一朵花，它會綻放。」

「怒放，」她說，「這個詞叫怒放。」

晚上她又開直播，放了汪峰的〈怒放的生命〉，唱到「我想要怒放的生命，就像飛翔在遼闊天空」，評論區刷起了花。她忽然想起小時候院裡那株梅花，父親說那叫「凌寒獨自開」。以前她覺得自己就是那樣的花，開在不顯眼的地方，開給誰看呢，好像只開給自己。現在不這麼想了──花開了，有人看見，就沒白開。

直播結束時快十一點，八十多歲的老馬已經在沙發上睡著了。笑寒把燈關了，拿毯子給他蓋上，走到窗前，玻璃上映出自己的臉──黑了，瘦了，眼角有紋，但眼睛是亮的。

這樣的直播生活讓笑寒感到無比充足，她會利用直播平台來分享她在美國當中學老師的酸甜苦辣。

某日手機彈出一條新聞推送：桃莉‧巴頓去世。笑寒愣了愣，點開看了很久。她想起很多年前深圳那間四十八平米的出租屋，想起磁帶裡那兩個人一唱一和的聲音，曾經陪她熬過那麼多個夜晚。她輕聲哼了一句Islands in the Stream的副歌，算是道別。

然後她坐到老馬身邊，握住他的手。她想起趙詠華那首歌──我能想到最浪漫的事，就是陪你一起慢慢變老。她做到了。（全文完）