雪中走來的女子（六）

AI摘要 文章摘要整理： 雪回憶自己因出身受歧視、下鄉與進廠的辛酸經歷，也感念師傅雷在最困苦時給她溫暖、幫她吃飽飯，兩人戀情雖遭家庭反對仍留下深刻情感。

雪停頓了一下，有些艱難地繼續：「這才知道，在我後來一個月去一次的時候，他有了外遇，跟一位女服務員好上了。」

我不知道說什麼，只能靜靜看著她當聽眾。

雪低下頭，沉默了片刻，「不過，我不怨他，我永遠都記得，在人人都欺負我、歧視 我的時候，他給予我的溫暖。

「那是我最冷的歲月。初中畢業因為出身不好，我不能上高中，下了鄉。插隊五年，那裡的知青參軍的、招工的、推薦上大學的，基本都走光了。最後，一個翻砂工的招工指標實在沒人願意去，就給了我。進了廠，才知道這個工種比當農民還辛苦，怪不得誰也不來。那是一般男人都扛不住的活兒啊，幸虧遇到了雷。他是我師傅，他不嫌棄我的出身，盡他的可能幫我。也是在那時，我才開始吃飽飯。雷常常從家裡帶些葷菜，午飯時塞到我飯盒裡，那菜真的極好吃。到現在，我都能聞到那香味。」她瞇著眼睛，吸著氣，好似沉浸其中，誇張地想覓到那美味。

「他們一家都是極善良的人，奶奶、媽媽、妹妹，所有的女性都對我親得不行。那是我們倆好了以後，當然，也有阻力。」雪像是要回答我的疑問，「他的父親、我的雙親，都不太同意，因為雙方的家庭背景。他爸覺得中國不會老這樣，不用多久我家就會翻身，回到那個與他們完全不同的階層。我們家也覺得階層的溝渠是障礙，儘管那時我家還在溝底呢！我媽認為，兩個不同背景長大的人組成家庭，很多觀念不同，會影響具體的生活，哪怕是柴米油鹽。」我點點頭，理解的。

「你別說，他爸大字不識幾個的老工人，真的是高瞻遠矚、目光如炬。」（六）