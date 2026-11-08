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AI摘要 文章摘要整理： 主角因手機SIM卡故障而換新機，回顧六年舊機與人際關係的依附，也見證芒果、文文和籃球特長生之間由曖昧到衝突的失序。

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我的第一部智慧型手機 用到第四年，內置電池損壞，維修費不亞於換個新手機，於是我有了第二部智慧型手機，也就是現在用的這部。雖然已經六歲了，電池功能依舊良好，我便缺乏更換的動力。直至「SIM卡讀取異常」故障，終結了我以懶為本的觀望態度，因為它終結了電話與短信的使用。重啟手機無效，取出SIM卡，用軟布擦拭後再插入卡槽，也只能維持幾小時正常運轉。這些基本功能我可以不用，但不能沒有，它們的不穩定觸犯到我保留手機的底線。

芒果的底線是不妥協。她曾對手機另一端的某任男朋友霸氣放話：「你喜歡短髮女生，就直接去找短髮女生。別找個長髮女生，然後讓她把頭髮剪短！」在無須磨合故而內耗為零的關係裡，芒果一句話定乾坤，換男朋友像換衣服。不對，「換衣服」這個比喻太常規，像換隱形眼鏡一樣，月拋日拋都無所謂。

在這點上，我佩服芒果的瀟灑，不過換手機對我來說，可不像換衣服那麼容易。換手機之於換衣服，猶如程式設計裡的深拷貝之於淺拷貝。深拷貝不僅創建全新物件，還要逐級複製原物件裡的內容，好比把套娃按1：1複製，每一層都是獨立的副本。淺拷貝僅須複製物件本身，也就是套娃的外殼，然後與原物件共用記憶體。

上次換手機，我花去一整天工夫，才把舊手機裡積累了四年的生活痕跡，還原到新手機上，還獲贈了幾小時的手腕僵硬、指尖發麻、頭暈眼花。這次比上次時間間隔更久、存貨更多，工程也一定更龐大。不過從積極角度看，我大概會迎來更富衝擊力的愉悅。

愉悅已然延期，不妨盡量讓它來得高效。我復盤了上次「深拷貝」遇到的問題，做足心理建設和實際準備，除了優化現有備忘錄、通訊錄、文件、照片和視頻，還把能想起來的登錄密碼都複習了一遍，忘記的重置，不用的帳號註銷，整理出一份詳細文檔以供按圖索驥。直到自認為志在必得，整裝待發。

芒果又一次整裝待發後，遇到一位恍若打破次元壁闖入現實的籃球特長生。不知這次芒果希望深入了解彼此，好好享受被追求的過程，還是需要花些時間，另想日後脫身的藉口，她反常地摒棄了毛躁，沒有馬上答應男生的表白，也沒有把交流局限於手機短信。文文也開始頻繁加入他們的活動，有時候還拉著全宿舍女生一起，把二人約會變成集體聚會。一次周末大家去水吧玩，籃球特長生輸掉了真心話大冒險遊戲，在芒果的臉上親了一下。禮花般爆發的起鬨聲中，我看到文文埋伏在空氣瀏海陰影裡灼燒的眼神。

如果目光有實質，那文文投向芒果的目光絕對是一支飛鏢，恨不得刺穿芒果的皮膚，直捅下面的肌肉組織和神經系統，斬斷或許只是無意識中編織的陰謀。

就是那種眼神，那種將芒果從「閨密」身分悄悄剝離，劃入另一種難言範疇的注視，即使做為局外人，我也能憑本能領會其中的意味。那些讓我隱約不安，卻總能被文文得體的言行巧妙稀釋的威脅，在籃球特長生對芒果這個有些越界的舉動下，露出了它原始、純粹、富含進攻的底色。

不知所措的我似乎只能等待。

異常突發在一個尋常深夜的兩點。可能是喝了點啤酒，文文顧不得心疼她的手機話費，歪扭到宿舍門外的樓道裡，撥通籃球特長生的電話示愛。她竹筒倒豆子，再添油加醋地描繪芒果的戀愛史，吐槽芒果的薄情。我睡眠淺，咚咚的心跳聲應和著芒果越來越急促的呼吸聲，突然，呼吸聲中斷，芒果騰地翻身下床往外衝……手機落地聲、尖叫聲、扭打聲、咒罵聲、腳步聲和一時難以辨別的噪聲，在燈火通明的失序中，尖銳地攪成一團。最後在其他宿舍女生和樓管阿姨的開導聲中漸弱，平息。經過輔導員和班幹部接連數日的調解，芒果明確拒絕了籃球特長生，籃球特長生也婉拒了文文，並許諾自動消失。芒果和文文重歸於好，卻從此貌合神離。

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我自責了很久，有沒有可能是我的建議誤導了芒果，芒果的改變又誤導了文文，讓文文以為芒果對籃球特長生無感，她自己才是值得被愛的癡情人？相比籃球特長生，我是不是離間她倆更隱蔽的元凶？我不知道，更不敢求證。

其實算起來，芒果和文文如膠似漆的三年，比芒果的任何一段戀情都要長久。想想我自己，又能成功維繫幾段超過三年的人際關係呢？每每我還在預熱，我的搭檔已經不耐煩地熄火。「等待」就像施捨，誰有那麼多閒情，等別人來配合？若放寬搭檔的範圍，連動植物和非生物都算上的話，那麼最近一次較久的關係，便是手機陪我的六年。

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我六年前光顧過的手機店門臉依舊，店內布置如故，只是店員看著不再眼熟。櫥櫃裡一排排陌生又炫色的展品晃得我發矇，唇齒間凌亂蹦出的短語不知怎樣組合成切實有效的訴求。店員從我「嗯嗯呃呃」的填充詞裡，悟出一個了然於胸的微笑，隨後遞來我這款手機所屬系列的最新型號──六年間，它更新了十五代，不僅採用電子SIM卡，根除了由SIM卡鬆動導致的不被讀取問題。還由於無法向下相容舊手機使用的每月2G達量限速套餐，使我被動獲得了無限流量。由簡入奢易，失去流量額度的制約，我需要重建刷手機的自制力。

我等著店員幫我拆封、開機，並完成系統初始化。（三）