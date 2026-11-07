為了告別的聚會（八）

AI摘要 文章摘要整理： 周麗談及孟凡杰家族內部糾葛與孟衛東拿錢的強硬手段，敘事者則在喪母返鄉期間感到失去主導，對一連串探親行程與情緒反應深感不協調。

我知道她與孟凡杰的關係。我們不是朋友，我們是親戚。她說。她的兒子和孟露是同學，孟露出事後，她兒子就成了孟凡杰的乾兒子。後來做假酒被判了刑，媳婦離婚了，孩子周麗抱回來，自己養。

我的臉色有些改變，我是一個不能控制情緒的人。

周麗看了我一眼。

其實我看到孟衛東的樣子，我挺難受。不容易，沒功勞還有苦勞呢。她緩緩語氣說，這是個會察言觀色、見風使舵的人。我爸只在我哥那兒住了兩年，最後所有錢都給他了。他說了，你們誰敢要，我就把咱爸掛樹上去。我們只好說給你、給你，都給你。周麗張開手，像轟雞一樣說。

孟麗娜坐在沙發上翹起二郎腿，臉色如水。兩隻手插在上衣兜裡。她的眉毛一高一低，兩隻眼睛像白熾燈一樣射出尖銳的光。

周麗的說法是國內人的看法，我說。

我並沒有說孟衛東做得不好，孟麗娜面無表情地說。

我一直不明白，那天為什麼要同他們一起行動。先去周麗家，然後去孟凡杰家。我好像失去意識的木偶，跟著他們的腳步。如果讓我重新選擇，我不會去。我回來是參加母親的葬禮，不是去吃農場的蔬菜和雞肉，也不是去染頭髮。我並不在乎我是不是白了頭髮或者披頭散髮。

母親去世是一件悲哀的事，但現實中我們的行動卻不倫不類。我們好像回國探親一樣，把在國外回來的事情都做一遍，吃飯店、染頭髮、會朋友。我盲目地跟隨他們，就像我小時候跟他們出去玩兒一樣。我好像一回到這個家，就沒有了自己的思想獨立和我行我素，麻木得像一個傻瓜。

我們從周麗家出來，在師大正門口找出租車。但是找不到。（八）