我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨守住佛州堡壘 德桑提斯否認2028再戰白宮

鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

歌過年華（二○）

瑜佳仁
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

疫情讓笑寒的教職與兼職停擺，她在家開起短視頻帳號，憑教中文、做菜與健身操意外走紅，並收到舊學生的溫暖回應。

想起當年深圳出租屋裡，第一次聽到這首歌的樣子，懷裡還抱著襁褓中的朱子軒。如今他已經是結了婚的男人了。

到家路口，老馬拄著拐棍站在院門口，看見車燈揮了揮手，「工作怎麼樣？」

「還行，今天有個女孩叫我阿姨，說我辛苦了。」

「你確實辛苦。」

兩人挽著胳膊往屋裡走，影子被門廊的燈拉得很長，疊在一起，分不清誰是誰。

那年冬天，學校忽然發了通知，說因為疫情，下周開始全部改成網課。

16 怒放的生命

笑寒五十六歲生日，老馬送了她一個手機支架和環形補光燈。她哭笑不得，「你讓我直播帶貨？」老馬聳肩，「你說過你想試試新東西。」

疫情剛開始，學校關了，其他兩份工作也停了。她被困在家裡，忽然心血來潮開了個短視頻帳號，叫「笑寒快樂時光」。第一條視頻是她教做紅燒排骨，用英文解說，中間卡了七、八次殼。發出去以後，她沒指望有人看，結果第二天早上醒來，播放量八百多。

評論區第一條是「艾米麗W」：「老師！我看到你的視頻了！你看起來氣色真好！」是當年那個被霸凌的華裔女孩。笑寒盯著那條評論看了很久，回覆她，艾米麗說那張「隱形翅膀」貼紙一直放在錢包裡，永遠都在。

後來她開始規律發視頻，教中文、做菜、跳健身操，五十六歲的她在鏡頭前滿頭大汗卻全程微笑，老馬在手機後面幫她舉著補光燈。粉絲從幾百漲到幾千，留言區什麼人都有，有留學生說想家了，有人問她皮膚怎麼保養。有人開始發紅包，一個接一個，像雪花一樣，她不知道怎麼退，急得給朱子軒打電話。（二○）

精華 FAQ

  • 學校因疫情改成網課後，她的教學工作受到影響，另外兩份工作也一併停了下來，只能暫時困在家中，生活節奏完全被打亂。

  • 因為疫情期間待在家裡，她心血來潮開了「笑寒快樂時光」帳號，分享紅燒排骨、中文教學、健身操等內容，沒想到慢慢吸引不少人觀看。

  • 艾米麗是當年被霸凌的華裔女孩，她留言稱讚笑寒氣色很好，並說貼紙仍放在錢包裡，這讓笑寒感受到自己曾經給予的支持被珍藏著。

疫情 華裔

上一則

眾神在恆河邊打瞌睡——在梵音與塵土之間

延伸閱讀

歌過年華（三）

歌過年華（三）
歌過年華（一○）

歌過年華（一○）
歌過年華（四）

歌過年華（四）
歌過年華（五）

歌過年華（五）

熱門新聞

（圖／王孟婷）

美女變野獸(下)

2026-10-31 02:00
（圖／王孟婷）

美女變野獸(上)

2026-10-30 02:00

天母，我們最初的家

2026-11-05 01:00
（圖／余嘉琪）

誰帶我回家

2026-11-02 01:00
法國南部的阿爾比主教堂，外觀與一般歐洲教堂大異其趣，猶如城堡要塞。

金碧輝煌背後的黑暗面

2026-11-03 01:00
（圖／王孟婷）

有捨才有得

2026-11-05 01:00

超人氣

更多 >
藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人
特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產
空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取

空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取
餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說

餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說
白宮幕僚長換人 川普宣布：米勒接替威爾斯

白宮幕僚長換人 川普宣布：米勒接替威爾斯