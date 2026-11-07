AI摘要 文章摘要整理： 疫情讓笑寒的教職與兼職停擺，她在家開起短視頻帳號，憑教中文、做菜與健身操意外走紅，並收到舊學生的溫暖回應。

想起當年深圳出租屋裡，第一次聽到這首歌的樣子，懷裡還抱著襁褓中的朱子軒。如今他已經是結了婚的男人了。

到家路口，老馬拄著拐棍站在院門口，看見車燈揮了揮手，「工作怎麼樣？」

「還行，今天有個女孩叫我阿姨，說我辛苦了。」

「你確實辛苦。」

兩人挽著胳膊往屋裡走，影子被門廊的燈拉得很長，疊在一起，分不清誰是誰。

那年冬天，學校忽然發了通知，說因為疫情 ，下周開始全部改成網課。

16 怒放的生命

笑寒五十六歲生日，老馬送了她一個手機支架和環形補光燈。她哭笑不得，「你讓我直播帶貨？」老馬聳肩，「你說過你想試試新東西。」

疫情剛開始，學校關了，其他兩份工作也停了。她被困在家裡，忽然心血來潮開了個短視頻帳號，叫「笑寒快樂時光」。第一條視頻是她教做紅燒排骨，用英文解說，中間卡了七、八次殼。發出去以後，她沒指望有人看，結果第二天早上醒來，播放量八百多。

評論區第一條是「艾米麗W」：「老師！我看到你的視頻了！你看起來氣色真好！」是當年那個被霸凌的華裔 女孩。笑寒盯著那條評論看了很久，回覆她，艾米麗說那張「隱形翅膀」貼紙一直放在錢包裡，永遠都在。

後來她開始規律發視頻，教中文、做菜、跳健身操，五十六歲的她在鏡頭前滿頭大汗卻全程微笑，老馬在手機後面幫她舉著補光燈。粉絲從幾百漲到幾千，留言區什麼人都有，有留學生說想家了，有人問她皮膚怎麼保養。有人開始發紅包，一個接一個，像雪花一樣，她不知道怎麼退，急得給朱子軒打電話。（二○）