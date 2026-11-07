雪中走來的女子（五）

AI摘要 文章摘要整理： 雪在文革後重返人生，不僅完成學業、赴美工作，還努力維繫婚姻與家庭，但多年奔波與經營後，終究走到分手，留下人到美國、心未同來的感慨。

文革噩夢結束，她上了大學，卻沒有像許多新「陳世美」故事一樣，拋夫捨子。甚至來美後，還把藍領丈夫接了過來。

沒多久我又一次遇到老雷。那是學校犒勞老師和家屬，觀看經典舞劇《胡桃夾子》。悠揚歡快的樂曲剛在劇場飄起，一個聲音突然嚷起來了：「哎喲，跟坐在飛機上看節目似的，這麼高、這麼遠。這台上的人就跟木偶戲裡的牽線木偶那麼一點點，在台上蹦過來、移過去，有啥子好看的？」

是老雷。那聲音不大不小，滾悶雷似的，但周圍的人都聽見了，大家側臉看著。

雪拍拍他輕聲道：「莫講了，看吧。」座位是遠，但我知道那是雪對老師們的一片心意。學校經費沒多少，雪還自掏腰包補貼了。

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轉眼又到了新年。雪約我出來喝咖啡，拿著杯子，第一句話就是：「我們要分了，已經在辦手續。」口氣、神態還是平靜的、穩穩的。

雪落下時，從不喧嘩。

看著發愣的我，她擠出一絲笑，「別擔心。」她啜著咖啡，回到往事：「那時我剛在這邊找到工作，那邊雷支起了一個小餐館。沒辦法，我只好每個星期五下午，急裡忙慌帶著孩子跑過去，星期天下午再趕回來。七個小時單程，每周來回十幾個小時的奔波啊，為的是這個家的團聚。你知道美國中西部大半年都是冬天，常常風雪相加，路途的艱辛不堪回首……」

她望著遠方，有點哽咽：「就這麼挺著、熬著，慢慢穩定下來了。為了生活寬裕些，我又開始做地產經紀，接著又辦了中文學校。這樣不能每個星期跑，因為我業餘做的基本都得在周末幹，一個月只能過去一次。最後決定他把餐館賣掉，到這邊重新開始。但沒想到，人過來了，心卻沒有過來。」（五）