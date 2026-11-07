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AI摘要 文章摘要整理： 文章以芒果反覆戀愛與迅速分手為主線，穿插文文受惠與敘事者自省，並借手機與戀情隱喻現代人對成長、外貌與價值的焦慮。

第二天下午回來說，兩人已確立了戀愛關係。細節是芒果 為了挑戰那個男生，要他陪自己下五子棋，若他能連勝三局，就可以做自己的男朋友。

「什麼？你可是五子棋高手啊，全班都下不過你，那小子到底有多厲害？」面對文文的質疑，芒果臉一紅，「我最後當然放水啦！」說著朝我笑道：「對了，我這次聽了你的建議，一晚上都在和他促膝長談，根本沒碰手機呢。」

可惜我過於天真樂觀，芒果與搖滾範兒男生的雲朝雨暮，甚至沒撐過隨便一支樂隊的一輪巡演。我見過不怎麼學習也能考滿分的天才，因為所有科目一看便會，也就不知何為鑽研。芒果大約異曲同工，愛情招之即來，揮之即去，也就不屑經營。

不過好處是文文跟著芒果，得到不少特殊照顧──食堂打飯師傅多給的一勺肉、餐廳服務員額外贈送的蛋糕和巧克力、操場夜跑偶遇的教職工家屬的熱心護送、看電影時直接升級到VIP包廂的服務……有一次文文陪芒果去剪髮，剪髮師對芒果的穿搭讚不絕口，不僅為她免單，還送她一套最新護髮品。芒果一出門轉手給了文文，省去文文幾個月的洗浴開銷。

文文出身寒門，為了攢生活費，周末要去一家家電城做臨時促銷員。有一次芒果恰好路過她的攤位，停下來跟她閒聊了片刻。據文文說，芒果往那兒一站，不到十分鐘，就引來數十人圍觀，其中不乏外籍人士管芒果索要手機號。那幫人擁著芒果前腳剛走，文文就被兩眼冒光的店長揪住了袖子，「她是你朋友？快把她介紹給咱們店做首席促銷員。光站著就行，不用吆喝，我付她雙份薪水！」

也許手機是芒果的臨時庇護所吧，至少它可以把到處氾濫的甜言蜜語，聚攏在股掌之間。漸漸，芒果與男朋友們的分手儀式，從面談降級到打手機，再省略為發短信。她用一句不給對方留反駁餘地的「身高沒超過一米八五的男生，不是我的長擇」，掩蓋了她別出心裁的真正理由：男朋友A的前女友太漂亮，芒果後悔自己瞎了眼，看上他這塊膚淺的料。男朋友B的前女友不漂亮，芒果嫌他欠佳的審美，讓自己跟著掉了價。男朋友C是戀愛小白，芒果撇嘴道：「滯銷品而已，我又怎麼會要。」。男朋友D是情場老手，芒果昂首挺胸：「誰愛搶誰去搶，我才不跟她們湊熱鬧！」

我猜芒果的自我意識區有家當鋪，不管塞進去多少追捧，贖回來的都是自卑與自負。在我看來，她的美是實打實的硬條件：鵝蛋臉、杏仁眼、長直髮，身高一米七二，還有她嚴格控制從不超過一百斤的體重。她每天早上準時上秤，一旦發現秤上的數字從兩位數跳到三位數，便只靠兩個番茄和一根黃瓜度日。一次全宿舍姊妹去體育館游泳，游完之後餓得直奔麥當勞，解鎖橫掃菜單模式。芒果被狼吞虎嚥的我們擠在座椅中間，邊啜礦泉水，邊低頭聚焦桌面，一點點摳著不知被哪個孩子留下的貼畫，像著魔一樣。

其實就算破戒，芒果寡欲過久的胃口也容不下那些高熱量食物，就像我沒機會敞開的心扉，受不了高頻率叩響。我懷疑芒果病了，要嘛就是病太需要她，算不上愛，是一種執迷、上癮的焦慮，慌不擇路的求證，是在所有野心都實現後，依然瀕危的自信，像壓住她軟肋長滿尖角的勳章，刺得她疼，卻被她條件反射地攥緊，捂進胸口護起來。

或者病的人是我，我以為芒果毛躁，顧不上出示黃牌警告，就將犯規的男朋友接二連三地罰下場。但她對誤判近乎濫用的鐵腕，也許恰好證明了她所追求的錯位──他們謹慎，她冒險；他們奉獻，她迴避；他們反思，她重構……反倒我才是連手機更新換代，都跟不上的土包子。

不僅手機，似乎整個世界都不等人。如果我說我四十歲了，那麼對面只比我小幾歲的初識者也會以晚輩的名義，擺出索取的姿態。意思是你理應擁有足以支撐我這種索取的社會地位，否則你對不起你的年齡。假設一個人二十五歲碩士畢業，讀博士的話可能畢業更晚，那麼他只有十來年的時間，向輿論證明自己的價值。除非他真正不在乎如病毒般窺間伺隙的品頭論足，而壓縮進這十來年裡的不僅有前行的步數，還有試錯走過的彎路。每一番無用功都會使人更毛躁──越期盼一舉成名，就越容易一事無成。

也許芒果屬於消化不良，我算營養不良吧。嬉笑怒罵中利滾利的情緒價值回報，將芒果無縫連接地誘入下一段更值得投資的戀情。一天傍晚，我貓在宿舍翻看港臺娛樂八卦雜誌，芒果風風火火地推門而入，說自己剛在公車上邂逅了一個北漂男演員。男演員一見她上車，就驚呼「仙女下凡」，與她攀談了一路，並約她周末去逛公園。

緊接著芒果舉到我面前一張男演員的古裝劇照，「我這次遇到潛力股了，說不定哪天他就一舉成名了！你看，你看他像不像焦恩俊和何家勁的綜合體？」不等我回答，她撤回手，「算了、算了，我知道你臉盲。」

沒錯，我不僅臉盲，還路盲。若不是因為我路盲的毛病，我會繼續堅守滑蓋手機用戶陣營。一團糟的方向感把我的行動路線禁錮於精準的計畫，任何半途加塞的即興目的地都會難倒我。我的獨立式GPS搜索能力欠佳，而智慧型手機可以隨時連接介面友好的網路地圖，幫我解圍，所以晉升為我出行的必備。（二）