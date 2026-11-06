為了告別的聚會（七）

AI摘要 文章摘要整理： 老人在人情冷落中失去威勢，眾人轉往周麗家包餃子過夜，見她在病後與家變中仍維持體面生活。

他聽這些人交談，有時會試圖說幾句，但他的語言已經混亂不清。沒有人想聽他說話，他一生中也沒有這樣失敗過。坐在這裡的人，他的子女有意地忽視，讓他氣憤，但他已經沒有能力暴跳如雷。我坐在他身邊，感到人之將死的悲哀，也感到權威被踩在腳下。他終於失去了虎虎生威，在這些擁有明天的子女面前低下頭。他沒有明天。

我們來到了周麗家，在寒冷的冬天，越過斑馬線。在師範大學附近，從出租車 裡鑽出來。高層建築如今需要刷卡才能乘電梯，沒有卡就不能上電梯。外來客人在電話叫了主人之後，主人叫了電梯，客人才能進去。在電梯中，主人的臉會出現在屏幕上，這種方式讓我感到一種疏離。

儘管在電梯裡，還是冷颼颼的。空氣像冰水。知更跺著腳，試圖取暖。

我們終於進入了周麗的家。在經歷了那麼多不幸之後，她依然把家弄得溫馨，衣食富足。

看看，她說，比那個房子小一點，不過還行吧。她的兒子還在監獄裡，在得了癌症 ，放療、化療之後，她依然擁有一頭秀髮，容顏也依舊。同她相比，我倒好像一個病人。

大家包餃子 ，吃從農村帶回來的土雞。孟凡杰完全改變了模樣，他很開心，跟周麗說著打情罵俏的俏皮話。他讓我看到另一個他，想必他在家裡也十分壓抑，而骨子裡，他應該是一個天性開朗樂觀的人。我對自己的這個發現感到驚訝。我也許並不了解這位哥哥。儘管我生下來就認識他。

周麗說待到晚上吧。知更說不行，明天上頭七，還要準備頭七用的方塊肉。

讓孟衛東準備唄。周麗說，眼睛向上翻一翻，口氣很不屑。（七）