AI摘要 文章摘要整理： 笑寒在多份工作間奔波，卻仍以善意幫助留學生與雅思考生，並在他人身上看見自己從考生到考官的成長。

她戴著耳機上班，有時放Beyond的〈海闊天空 〉，一邊掃碼、一邊跟著哼。這首歌唱的是闖蕩半生、歷盡風雨仍不肯低頭，她覺得這詞簡直是給她寫的──五十來歲的歲數，還在三份工作之間連軸轉，累是真累，但心裡那股不服輸的勁兒也是真的沒斷過。

有天晚上，一個亞裔留學生 女孩排到她的收銀台前，推車裡只有一袋蘋果和一盒雞蛋，刷了兩次卡都被拒了，急得臉通紅，嘴裡念叨著「怎麼會這樣」。笑寒看她窘迫，直接刷了自己的手機付了帳，「沒關係，這個我請了。」

女孩用中文問她是不是中國人，說自己剛辦的卡還沒激活，一直怕跟收銀員解釋不清楚。「你挺好的，剛才那句你聽懂了吧？」女孩抱著東西走了，回頭說了句「阿姨，你辛苦了」。

雅思考場上，一個中國男孩講自己想當飛行員的夢想，口語不太流利，說小時候看天空，想著鳥兒能飛，為什麼自己不能。笑寒在評分表上打了分，又在備注欄寫：「內容很好，保持夢想。」

男孩緊張地問考沒考過，她用中文回答：「你講得很認真，會有好結果的。」她想起自己第一次考雅思口語的樣子──三十八歲，牙齒打顫，講了自己從東北來、學英語是為了兒子的故事。那個澳洲考官最後說了句：「祝你好運，葉女士。」現在她成了坐在桌子另一頭的人，有人考你，你考別人；有人幫你，你幫別人。

下班以後已是晚上十點，好市多的停車場空了大半。笑寒上了舊豐田，耳機裡的歌自動續上了一首，桃莉‧巴頓的Islands in the Stream，唱到「我們就是河流中的島嶼」，她忽然笑了起來。（一九）