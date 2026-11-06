雪中走來的女子（四）

AI摘要 文章摘要整理： 雪與丈夫老雷計畫結束餐館事業，轉而合夥做裝修維生；雖然外型與圈子迥異，兩人卻在艱辛歲月中培養出深厚默契。

「你老公來了，會重起爐灶，再開一個餐館？是湘菜風格的嗎？到時候我一定去捧場。」收著書本、紙筆的我被她的興奮感染，迫不及待想要看到他們的新生活。

「不開了、不開了，開餐館太熬人了，起早貪黑的，一點正常的家庭生活都沒有。」雪使勁搖晃著雙手，像是要把餐館的一切趕緊甩掉，「這回呀，打算改弦更張。我們倆商量了，我賣房子、他搞裝修，幫人修修補補的。他以前沒幹過？沒關係，我覺得可以呢。他是一個動手能力很強的人。」

「好呀、好呀，這不就叫那個什麼『你耕田來我織布』？多好啊，夫唱婦隨，你們是婦唱夫隨，無所謂，反正就是一塊兒奮鬥唄。哎呀，這個美好前途，我怎麼看出了牛郎織女的美好畫面來了。」我打趣道。

「真別說，是有那麼一點像哦。」她也沉浸在兩口子在一起過日子的憧憬當中。

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那個party上，我見到了雪的丈夫老雷，周圍人嘰嘰喳喳談論，傳說是雪在工廠時師傅的那個男人。他不到五十的樣子，一口濃重的湘音，個子不高但很壯實。那副身強體壯的身坯，一看就是長期體力活兒練出來的。老雷臉膛紅紅的，聲音更是宏亮，老遠就聽到他在「哇啦哇啦」，雷聲滾滾似的，就像他的名字。

這裡是大學城，留下的華人 多在這座不錯的大學工作，不是教授也是博士，起碼是碩士，說話個個輕聲細語、咬文嚼字。老雷的出現與表現，格外顯眼醒目。

的確，老雷外表一看，就跟雪不在一條水平線上。但兩人還是有一種默契，一種長期生活下來的理解與配合。她的婚姻，也是在冰雪未融化時開始的。我想在那段艱辛時光，點滴的溫暖照顧，都會敲開這位苦難少女的心扉。（四）