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為了告別的聚會（六）

恩迪
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AI摘要

文章摘要整理：

敘事者在母親葬禮後回鄉，回想父親病危時全家仍外出用餐的往事，透過對周麗與家人的觀感，呈現她對死亡、親情與疏離感的複雜思索。

孟小晚說

我本來是不想去周麗家的，我並不喜歡這個女人。儘管孟凡杰說她如何好，如何有一頭秀髮。我也不認為孟凡杰是一個解風情的男人。他有時用一種解風情的語言說話時，我總是以為別人在說話。我覺得他是在模仿別人說話，但誰知道呢，也許是我對他的誤解。人與人是不能相互了解的，每個人都有屬於自己的世界。我們由不同的岩石組成。

但我還是去了。我跟在孟麗娜和知更後面，在母親葬禮後。這讓我覺得，我回到故鄉，好像並不是懷念母親，倒像是探親訪友。我在幾年前，就有這樣的感覺。那時父親還沒有去世，他還躺在醫院裡。孟麗娜就建議，一家人出去吃飯。

我們坐在飯店吃飯的時候，氣氛很熱烈。段玉嬌挽著我的胳膊，詢問孟露出國的事情。就是在那一次，只有孟衛東說，爸還躺在醫院裡，我們就吃飯了。他很奇怪地笑一笑。我其實與他有相同的心情。保母陪著他骨瘦如柴的在醫院裡喘氣，我們卻在飯店吃飯，這大大超出了我對孝順概念的理解。

那時我以為，這是西方人對垂危和死亡的看法。這樣的事情母親不會做、我和孟衛東不會做，孟凡杰也不會做，只有孟麗娜會做。但沒有人會反對。孟麗娜從美國來，帶著新鮮的對死亡的見解，我們好像屈從於一種新文化，西方文化。我們不知所措，如果反對，好像是愚昧的。沒有人想做一個愚昧的人。

在吃飯時我想起父親，他好像是一個枯木，立在岸邊。那些生龍活虎的人，已經上船，風馳電掣，駛過他的身邊。

那時候我們每天都在病房裡，好像病房是家中的客廳。只有父親躺在床上，用日漸深凹的眼睛望著我們。（六）

精華 FAQ

  • 因為她本來就不喜歡周麗，對這段人際關係帶有抗拒；但在母親葬禮之後，她仍跟著孟麗娜和知更前往，顯示她雖有排斥，卻仍被家庭與情境推著前進。

  • 她覺得自己回到故鄉不像是為了懷念母親，更像是探親訪友，這種感受讓她意識到親人死亡與日常生活之間的距離，也反映出她對家族關係的疏離。

  • 這段回憶凸顯家人對垂危與死亡的態度充滿矛盾：一方面覺得不孝，另一方面又在孟麗娜的影響下默默接受，像是屈從於一種陌生的西方式死亡觀。

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