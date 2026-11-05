AI摘要 文章摘要整理： 老馬與笑寒在晚年相互扶持，面對醫療與長照保費壓力，笑寒靠兼職撐起家計，也重新詮釋了多年相伴的情分。

有天老馬坐在院子裡曬太陽，瞇著眼看遠處的檸檬樹，忽然說：「我八十了，真的老了。」笑寒愣了一下，走過去坐在他旁邊，笑著說：「那咱倆也算相依為命這麼多年了。」

老馬握住她的手，沒說話，手心還是那麼穩，只是比從前涼了一些。她想起剛認識他那會兒，也是這樣一雙手，隔著屏幕告訴她「你的眼睛很溫柔」。

老馬忽然認真起來：「這些年，是我欠你的。你剛來那會兒什麼都不會，我教你開車、教你寫英文、帶你看病。你現在什麼都會了，倒過來照顧我，我心裡過意不去。」

笑寒想了想，笑著說：「這就像存錢，剛到美國那幾年，我什麼都靠你，那是我在你這個銀行裡存錢呢──你教我的、幫我的，都記在帳上了。現在你老了，該我取的時候，我取出來用，僅此而已。咱倆的這筆帳，就是該這樣的，不是誰欠誰的。」老馬聽完，沒說話，只是把她的手握得更緊了一點。

老馬雖然是退伍軍人，有軍人醫保，但那份保障只覆蓋他自己，笑寒不在保單裡。加上醫生建議給老馬上一份長期護理保險 ，以防將來需要人長期照料，這保費一年比一年漲得厲害，家裡的帳本漸漸吃緊。笑寒翻出好市多的招聘廣告，又報名了雅思考官的資格考試。她給自己找了兩份兼職來補貼家用。

她想，日子難，但兩個人一起扛，總能扛過去。反正她這輩子過的坎，也不是一道兩道了。

15 海闊天空

笑寒兩份兼職工作中，好市多的工作最累。收銀台前永遠排著長隊，推車裡堆得小山一樣高。她要快速掃描商品──電視、沙發、整箱的可樂、十磅重的牛肉──同時還要應付顧客的各種要求：「能查一下價格嗎？」「給我個紙箱好嗎？」「我要退貨。」（一八）