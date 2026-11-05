母雞生了一隻小鴨子（全文完）

AI摘要 文章摘要整理： 敘述者發現李榮仕途進步神速，某夜醉後返家時又親眼見他見義勇為追賊受傷，最終獲得多項獎項與捐贈獎金。

電話中，李榮的聲音禮貌而矜持。他對我用的是外交詞令，我心裡有幾分不爽──李榮進步得太快，我有些適應不了。前不久，我無意中聽到他已經是主任科員，副科級幹部，很快就要被提拔為科長了。

也就是在這天夜裡，十點左右，醉得路都走不穩的我把朋友送回酒店後，自己打車回家，在社區門外下車後，抱著一棵綠化樹狂吐。正當我吐得腰肢發酸時，有個聲音從我的耳邊傳來：「兄弟，你沒事吧？」

有一隻手搭在我的肩上。我下意識打開那隻手，晃著身子跟那個稱我為「兄弟」的人，拉開了一點距離。啊哈，是李榮！他也是剛剛應酬回來，他沒有喝酒。

李榮扶著我艱難地朝著我們家的方向走去。我腳步虛浮，一腳深、一腳淺，連說話的力氣都沒有。一個石破天驚的聲音劃破了夜空，把我和李榮嚇了一大跳。有人在不遠處喊「搶劫」！

李榮扔下醉成一根煮熟了的麵條的我撒腿就跑，朝著那個喊「搶劫」的聲音飛奔而去。

再見到李榮時他躺在醫院裡，肚子被扎了一刀。李榮聽見女人求救的聲音，以為被搶劫的人是馬蘭，追過去將她的包從劫匪手中搶了回來。搏鬥中，李榮掛彩了，還好並無大礙，休養一段時間便可出院。我去醫院探望時，剛好遇見那位被救的女士，帶著禮品前來答謝李榮──她是一位高個子女士，起碼一米六八，聲音，我實在聽不出她的聲音，跟馬蘭有何相似之處。李榮這傢伙！

因為這個事，李榮獲得了本年度我市「見義勇為」以及「十佳好市民」等多個獎項，一次又一次地出席頒獎晚會，收穫了厚厚的一遝獲獎證書及一筆又一筆的獎金……然後，把獎金捐贈給了慈善機構。（全文完）