雪中走來的女子（三）

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AI摘要 文章摘要整理： 雪追憶父親從留美未遂到投身建設、再遭下放的坎坷人生，以及母親獨力撐家的苦難；改革後家人重獲轉機，三個孩子赴美求學，雪也在海外重新安頓人生。

雪不知什麼時候過來了。

「當初，我爸爸大學畢業，是要來美國留學的。他以優異成績考上公費留美，什麼手續都辦好了，只差最後一張赴美的船票。」雪看著她沉默的父母，輕聲道來，「是兵荒馬亂改變了一切。內戰打到後來，局勢混亂。已經在上海的父親，收到家裡的信，得知避戰亂逃到鄉下的父母被土匪搶劫，貧困交加，我爺爺一氣之下躺倒在床。我爸是大孝子，放心不下，趕了回去。趕上湖南兵不血刃地和平解放，解放軍 入城受到市民夾道歡迎。我父親對新政權有了極大好感，希望留下來用自己的所學，為建設新中國貢獻力量。」

我點點頭，「是啊，那時的知識分子都是這麼想的。我父母當年也是這樣，熱血沸騰、滿腔熱忱，希望建設一個煥然一新的新中國。」

「那時候，我們省幾個重要的化工廠都是我父親參與設計規劃建造的。他轉戰湖南各地，沒日沒夜，大會戰、小會戰，與他矢志報國的理想一致。在那個領域，他頗有點威望和名氣的。」雪笑了，很舒展地笑，很久沒見過的那種笑。

「爸爸在家的日子，就帶著我和剛會走路的妹妹，去公園玩。綠草青青、艷陽高照，爸爸帶著我在草地上跑啊、跳啊，媽媽牽著妹妹在後面追著、走著。我一直都記得。」雪的笑容仍然沉浸在那藍天白雲之下，那麼純淨、那麼幸福。

「可惜這樣的好日子很快結束了。」雪的神態黯然下來，聲音也低沉許多，「我爸才華橫溢，但脾氣耿直。工作中常常直言不諱地表達意見，原則性極強。」

我家也有故事：「我媽的表哥，燕京外文系的，聽說去過延安，後到滇緬公路做美軍翻譯。五七年，為美帝幹活這一筆和從延安出走的那一筆，兩筆帳一塊算，嘗夠世態炎涼的表舅義憤填膺！」

雪盯著前方，一字一句：「爸爸被發配到最窮的山裡、幹最苦的活兒，採石場砸石頭、運石頭。唯一跟專業有關的，就是研究如何用最少的炸藥，炸下最多的石頭。當時，我弟剛出生百天。這場突變，家裡亂成一團，爸爸充軍似地走了，工資停發。媽媽一個人又要上班，又要管我們三個孩子，尤其是小弟弟。更要命、更現實的是錢。媽媽一人的收入除了養我們，還要照顧爸爸，不時得給他寄點食物，讓爸不至於餓死，還要管鄉下的爺爺、奶奶。我媽媽愁死了，急得一下回了奶。弟弟餓得嗷嗷哭，可哪有錢買奶粉呢？好像從那時開始，我就沒有吃飽過飯，直到去工廠上班。沒辦法，媽媽只好求救外婆。外公、外婆悄悄過來，說定在火車站見面，媽媽把弟弟交給他們，連家都沒敢讓去。」

雪停了下來，仰起頭，是不讓淚珠滾落，還是要從遙遠的過去尋回那一刻的記憶，「我永遠記得那個喧鬧的車站，熙熙攘攘的人群，有親友重逢的興高采烈，也有告別的不捨。我們幾個像喪家犬一樣，惶惶地緊隨媽媽，像做賊似的心虛，惟恐被人抓住。媽媽抱著弟弟不撒手，我和妹妹也揪住包裹弟弟的小被子。外婆不知該接還是不該接，外公附在媽媽耳旁勸她。汽笛響了，外公拉開了我們，弟弟被抱走了。媽媽還是不敢大聲哭喊，只是淚流滿面，軟軟地摟著我們，看著火車駛出車站，直到無影無蹤。到現在，我都聽不得汽笛聲、看不得送別的場面。」

1976年，冰雪融了。命運驟然轉向，這個歷經磨難的家庭三個孩子在1977、1978年考上了大學。他們義無反顧地都來到了這片自由的土地，學中文的雪放棄國內高校老師的職位，重新學了計算機。最後落腳在這個大學城，有了一份穩定的工作。她的活力在新大陸上爆發出來了：學新的專業、找新的位置。全職工作的同時，她創立兼任了中文學校的校長，為的是傳播中華文化、團聚海外的華人。她做房產經紀人，成績斐然，在這座城市赫赫有名。把語言、土地、屋頂重新拼接，像是在搭建一處不會再坍塌的棲身之所。

雪說她最想做的是辦一份報紙，那是她始終存在心裡的夢。可朋友的告誡讓她止住了腳步：「如果你想破產，就去做報紙吧。」

雪平時表現的都是平靜、坦然的神態、語氣，沒有波瀾起伏，一派穩穩的大將風度。可有一天，熬到學校下課關門，她激動地跑來找我：「哎，我老公要過來了！我終於不用跑了！他同意把餐館關了，我老公是開餐館的，你知道嗎？」

「好像聽過一耳朵。」

「終於不用跑了，不用了。多少年了，那些在冰天雪地摸索著向前開的日子，真難啊。有次下著大雪，雨刷壞了，我只能模模糊糊跟著前面的車往前挪，邊哭邊開，太險了。」她望著我，眼裡似閃著淚光，「總算一家人團圓了。新年快到了，我們要開個party，你來吧。」她恢復了平靜。（三）