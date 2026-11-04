我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉／倒戈沒影響 密西根州民主黨薩伊德「自行宣布當選」

歌過年華（一七）

瑜佳仁
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

老馬病情雖被新藥壓住，卻仍需長期控制；笑寒以陪伴、翻譯與照護維繫日常，兩人就在慢慢變老中體會最浪漫的事。

14 最浪漫的事

日子還是要往前過。老馬的癌細胞轉移暫時被新藥壓住了，沒再繼續擴散，但也沒能根除，成了要長期吃藥控制的病人。笑寒胸口那顆起搏器也漸漸跟身體處熟了，複查間隔從三個月拉長到半年。兩人的日子慢了下來，她開始每天早上陪老馬在小區裡散步，走得很慢，老馬拄著拐棍，笑寒挽著他的胳膊，像兩隻並排挪動的老龜。路過的鄰居都熟悉了這幅光景，遠遠就打招呼。

有天她在手機裡翻到一首老歌，趙詠華的〈最浪漫的事〉，放給老馬聽。老馬聽不懂歌詞，笑寒一句、一句翻譯給他：「我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢變老。」老馬想了想說：「這個，我們已經在做了。」笑寒笑了，把那句話記在了心裡。往後每次想起這幾年，都會想起老馬說這句話時的樣子。

日子一年年過去。老馬化療脫落的白髮長回來了，但背駝得更厲害了。耳朵漸漸點有背，笑寒說話得湊近了才聽得清。有次他把降壓藥和維生素弄混了，吃錯了才發現。笑寒從此把他的藥盒分好格子、標好日期，每天早晚提醒他吃。

老馬嘴上說「我又不是小孩，用不著你這麼盯著」，手卻乖乖伸過去。有天他忘了自己已經澆過花，又澆了一遍，兩盆三角梅差點被淹死。笑寒看著哭笑不得，從此把澆花的日子也寫進了日曆。

朱子軒每年生日都會打視頻電話，笑臉湊在鏡頭前，先問老馬身體怎麼樣。笑寒總說：「還行，就是越來越懶得動了。」其實她心裡清楚，老馬站起來的動作一年比一年慢，上下樓梯要扶著扶手，晚上偶爾會忘記自己吃沒吃過藥。有一回半夜起來找眼鏡，找了半天才發現就架在自己鼻梁上。（一七）

精華 FAQ

  • 老馬的癌細胞被新藥暫時壓住，沒有繼續擴散，但也未能根除，因此成了必須長期吃藥控制的病人，後續仍要持續觀察與用藥。

  • 她把歌詞翻譯給老馬聽，聽到「我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢變老」時，老馬回了一句「這個，我們已經在做了」，讓她深受感動並記在心裡。

  • 笑寒每天陪他散步、分好藥盒並提醒吃藥，也替他記下澆花時間；隨著老馬白髮長回、背更駝、耳朵變背，兩人的生活越來越慢，照護也更細緻。

癌細胞

上一則

從德爾菲到冰箱門：2500年前的三句箴言

延伸閱讀

歌過年華（三）

歌過年華（三）
歌過年華（二）

歌過年華（二）
歌過年華（一）

歌過年華（一）
花路（三）

花路（三）

熱門新聞

（圖／王孟婷）

美女變野獸(上)

2026-10-30 02:00
（圖／王孟婷）

美女變野獸(下)

2026-10-31 02:00

她後來好嗎

2026-10-28 02:00
（圖／AI協作生成）

糖分公路(上)

2026-10-28 02:00
（圖／余嘉琪）

誰帶我回家

2026-11-02 01:00
二戰死難者的萬人坑紀念園

在婆羅洲雨林，遇見民主共和國

2026-10-27 02:00

超人氣

更多 >
蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場
期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看
林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊
前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別
沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網

沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網