AI摘要 文章摘要整理： 老馬病情雖被新藥壓住，卻仍需長期控制；笑寒以陪伴、翻譯與照護維繫日常，兩人就在慢慢變老中體會最浪漫的事。

14 最浪漫的事

日子還是要往前過。老馬的癌細胞 轉移暫時被新藥壓住了，沒再繼續擴散，但也沒能根除，成了要長期吃藥控制的病人。笑寒胸口那顆起搏器也漸漸跟身體處熟了，複查間隔從三個月拉長到半年。兩人的日子慢了下來，她開始每天早上陪老馬在小區裡散步，走得很慢，老馬拄著拐棍，笑寒挽著他的胳膊，像兩隻並排挪動的老龜。路過的鄰居都熟悉了這幅光景，遠遠就打招呼。

有天她在手機裡翻到一首老歌，趙詠華的〈最浪漫的事〉，放給老馬聽。老馬聽不懂歌詞，笑寒一句、一句翻譯給他：「我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢變老。」老馬想了想說：「這個，我們已經在做了。」笑寒笑了，把那句話記在了心裡。往後每次想起這幾年，都會想起老馬說這句話時的樣子。

日子一年年過去。老馬化療脫落的白髮長回來了，但背駝得更厲害了。耳朵漸漸點有背，笑寒說話得湊近了才聽得清。有次他把降壓藥和維生素弄混了，吃錯了才發現。笑寒從此把他的藥盒分好格子、標好日期，每天早晚提醒他吃。

老馬嘴上說「我又不是小孩，用不著你這麼盯著」，手卻乖乖伸過去。有天他忘了自己已經澆過花，又澆了一遍，兩盆三角梅差點被淹死。笑寒看著哭笑不得，從此把澆花的日子也寫進了日曆。

朱子軒每年生日都會打視頻電話，笑臉湊在鏡頭前，先問老馬身體怎麼樣。笑寒總說：「還行，就是越來越懶得動了。」其實她心裡清楚，老馬站起來的動作一年比一年慢，上下樓梯要扶著扶手，晚上偶爾會忘記自己吃沒吃過藥。有一回半夜起來找眼鏡，找了半天才發現就架在自己鼻梁上。（一七）