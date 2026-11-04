母雞生了一隻小鴨子（一一）

AI摘要 文章摘要整理： 李榮將領導舊物與茶餅帶回家，與敘事者談笑間帶出隱晦的權力與貪佔意味；一年後他忙於應付檢查團，且因身體原因戒酒。

李榮坦言，這套茶具跟這張桌子是同一天被請到家裡來的，同樣是領導用過的舊物件。我心裡頗有些不以為然，嘴上說：「你腐敗的機會倒是遍地都是。」

講完這話，我覺得自己對他稍有點不敬，畢竟人家的身體還有傷，我不該出言暗諷。李榮不以為意，專心泡茶。

茶色深穩、茶味甘醇，是十年以上老樹生普。我將那茶餅放鼻子前聞，一股甘香清晰異常。我說：你倒是會喝，老子以前低估你了。李榮低頭笑，我見他笑得詭異，問何故。他說此茶與桌子及茶具，是同一天被請進家門的，也是舊領導之「遺物」。我忍俊不禁。

李榮的心情大好，見我愉快，又抖一包袱，說茶是搬運桌子時，偷塞進抽屜中的，幾個抽屜都塞滿了。為了不讓事情敗露，他還給搬運工人塞了紅包。我問他是不是將舊領導的整個辦公室都搬回家了，除了那四面牆。他說自己剛進去不久，級別低，只拿了些粗重的東西，名人字畫、洋酒瓷器這些，都沒撈到。

我們聊了好長時間，天南地北、家長里短，甚是歡樂。走時，李榮塞給我兩枚普洱茶餅，我順水推舟收了。

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此後又一年，風平浪靜。我偶爾會與李榮聚聚，喝喝茶、喝喝酒什麼的，但機會不多，畢竟大家都拖家帶口，又總是忙於工作。偶爾會在社區裡見到他的前妻馬蘭和現任妻子何香人。這兩個女人挺不錯，隨著歲月的推移，都顯福相了。

大概是一個多月前吧，有位外地的朋友過來，我打電話喊李榮一塊吃晚飯。他說沒空，要招待上頭的檢查團，而且他現在因為身體的原因，也戒酒了。

放下電話後，我若有所思。（一一）