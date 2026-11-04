為了告別的聚會（五）

AI摘要 文章摘要整理： 在母親喪禮前一夜，家人分住新租屋內各處，燈火與低語交織出沉重氛圍，敘事者一邊處理繁雜事務，一邊承受身心壓力，並對大姊的審視感到不安。

二姊看了看，她看得很快，她說我沒有增加的，已經很好了。那就抄一遍，大姊說。然後她說這個紙太長了，這個地方，像樣的紙也沒有。知更就開始將長紙裁成普通長度的紙。然後二姊開始吃麵條，我獨自坐在床頭。

這是一個新租的房子，母親和保母住大間、我住小間，只有一個單人床。我開始打電話。明天葬禮，我有許多事情要做。後來敬儒補課回來了。我走出去，低聲對他說，讓他早點睡覺。我們把摺疊沙發打開，敬儒睡摺疊床、知更睡沙發。姊倆睡大床。

二姊說；嫂子你也睡大床吧，我睡媽的小床。知更說：我還是睡沙發。不讓關燈的，開著燈我睡不著。然後她們關了門。白事先生說燈必須開著，要不媽回來，看不見路。佛龕用紅布罩起來，紅光照在客廳的黑暗中。我能聽到那間臥房一直在低語，她們在說著的事情，我甚至都能想到。我感到心煩意亂。

我血壓升高，我感到頭暈。我必須睡覺，否則不知自己明天能不能撐得住。我吃了半粒安眠藥。我不敢多吃，我害怕誤了母親的大事。我行嗎？可我必須行。恍惚間我不知那些人是誰，他們為什麼在這裡。他們都在遙遠的地方，幾年回來一次，每次都來檢查我的工作。現在是最後一次了，我想。

我想起大姊，她坐在沙發上，翹著二郎腿，手裡捧著保溫杯，用一雙尖銳的眼睛打量著我。她的眼睛讓我不敢面對，或者是不想面對。她的眼睛裡有一種超乎常人的亮光。她的眉毛能立起來，在平面的臉上，然後眼睛也立起來。於是她的臉就好像兩張臉，一張眉眼是豎起的、一張是平穩的。她保持審判的姿態，她一直都保持著審判的姿態。我想說，她真有氣勢。（五）