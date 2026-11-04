雪中走來的女子（二）

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AI摘要 文章摘要整理： 本文透過一次陪看房經驗，描寫雪在房仲工作中的誠實、敬業與不討好人，也回溯她出身右派家庭、在政治風暴中成長的沉靜與堅韌。

那個時候，我也想往地產經紀人的路子上試行，很想跟著她，看她如何操作。那是萬聖節 前的一天，放學了，我在教室收拾整理，準備離開。雪進來問我，願不願意陪她去見客戶看房，我欣然同去。

外面秋陽高照，街道上各家門口都擺放裝飾著南瓜 ，到處一片金色。空氣瀰漫著一種秋天豐收的豐富和溫馨，整個色調就是一個暖洋洋、懶洋洋，特別居家的感覺。這種氣氛，讓人有一種想居家過日子的興致，應該是賣房好時候。

在一片安靜的小區裡，我們見到了如約而至的客戶，一對四、五十歲的華人 夫婦，剛從外州換工作過來。

送走客戶，雪又在屋裡巡視了一遍，落下東西沒有、弄亂了什麼沒有。整理一下，出門用掛鎖把房門鎖好，行雲流水一般。

上了車，我想著措辭，小心翼翼地問：「剛才，聽口氣，那個陳先生和他太太，明顯動心呀，看著他們好喜歡這個房子呢。似乎今天就想敲定，當場拿下。既然他們喜歡，為何不就定下來算了？你好像、好像，怎麼反而是你，找出一堆理由不同意。我感覺，感覺他們好像有點不高興呢！」

雪轉頭看了我一眼，眼裡盡是直白的坦誠：「我覺得這個房不是特別適合他們，雖說是他們在網上看中的，讓我帶他們來看。華人攢錢買個房不容易，所以呢，應該要選比較實用的類型。這房子進門空這麼大一塊，都是占面積的，一點用也沒有，就是個過道，但幾乎是一間廳、一個書房的面積。對他們來說，太不划算了。」

天哪，她可真是夠實誠的，寧願丟單，也不願昧心，讓人將就。人家客戶都不在乎。得，就這麼把一單到手的生意給攪黃了。

她的認真並非職業訓練的結果，更像一種刻在骨子裡的秩序感。這種冷靜，也並非性格使然，而是歲月的結果。

待我們成朋友後，有時我也勸她，客戶喜歡，你就順著人家，做成了就行。她卻非要替人家把關、操心，有點擰，有點不會「看風使舵」。

她從不討好人。雪只落在該落的地方。

她也是真敬業，曾經我們聊起一位都認識的華人女子。

「聽說那個特別挑剔的女人的房子，是你幫著買的。她換了幾個經紀人，不是被她踢了，就是人家實在受不了放棄了。你怎麼搞定她的？有什麼絕招嗎？」我有點好奇。

「哪有什麼絕招，就是花時間、花功夫呀。一次次，不要怕麻煩。客戶就是boss啊，客戶不要，總有不要的理由；也有是我勸她不要的。」她不緊不慢地說，「不過，你知道，我帶她看了多少個房子嗎？」她瞇著眼笑了一下，有種讓人猜謎的樂趣。

「多少？」我更好奇了，因為知道那個刁蠻難纏的女人的德性。

「一百三十二個。一年半，她滿意拿下。」她淡然一笑，瞄了我一眼，想看我的反應。

「啊？」我張大的嘴，久久沒有闔上。就算一周一次，在這座城裡跑來跑去，春夏秋冬的，起碼得跑上千英里，那得花去多少時間和油錢啊。半天，我才呼出一口氣。

可這就是雪的性格：認真、誠實，一絲不苟。甚至她的相貌也體現了這點。五官清晰、輪廓分明，兩道濃濃的劍眉下是一雙微凹的大眼，有點西人的味道。明眸皓齒，不是嫵媚而是堅毅，嘴角呈現出的也是堅硬、堅定、堅決。這張年輕時應該頗是俊秀的臉後面，一定有故事的。

和雪越來越熟之後，對她的了解也越來越多。五十年代出生，她是家中老大，下有一妹一弟。這個父母均是工程師的家庭，應該有過一段溫馨和睦的好時光。好景不長，父親被打成右派，一家人被打入另冊。和許多右派家庭一樣，苦難的日子開始了。

如花似玉、青春年華的雪，遭遇了至暗的經歷。雪沒有倒下，她只是變得更靜。

不知道雪和父母及弟妹，是如何捱過那段不堪回首的歲月的。他們沒有一人走上自盡或被自盡的終點，幸乎？活著，儘管傷痕累累、儘管淒風苦雨，但一家人活了下來，我想是因為他們心裡還有一點不屈不甘的火苗。

在一次中文學校的結業聚會上，我見到了雪的父母，像舊書頁上的字──非常典型來自舊時代的中國知識分子，刻有時代留下的烙印。

知書達禮、溫文爾雅、剛直樸素，尤其雪的母親，溫潤、慈祥、睿智，那股優雅知性是童年、少年時薰出來的，民國的遺風。

兩位老人緘默少語，那是紅旗下屢次政治運動的印記。多年的革命風暴早已告誡他們：禍從口出。

綠茵茵的草地上，在孩子跑、大人叫的歡聲笑語中，雪的父母坐在人群邊緣，卻不言笑，像雪後存活下來的老樹，年輪裡全是寒冬。他們溫和、克制、沉默，多是看著四周，不做任何表態、不露任何喜怒哀樂。尤其雪的爸爸，一直冷眼旁觀，一副戒備的神態，那該是多少苦難、多少磨礪堆砌而成的「繭殼」。（二）