為了告別的聚會（四）

AI摘要 文章摘要整理： 表哥們在舅舅影響下自幼修習傳統文化與養生，長大後仍以音樂相聚；但木表哥早逝，也讓小晚感嘆人生似有定數。

表哥們現在的日子平安。老人去世後，他們還來往。他們都會樂器，自己組成一個小樂隊，還將二胡和小提琴一起演奏。幾個哥哥都寫一手好字，當年他們都練過書法，臨龐中華硬筆字帖。

小晚想，他們在少年時就繼承了傳統文化，或許與舅舅有關。舅舅三十九歲那年，被診斷活不過四十五歲，他九十六歲去世。養生是他的必修課。他們很小就練武、臨帖、養生，會八段錦，還會叩齒、手指梳頭等。

木表哥坐在床頭，用手指在漆黑的頭髮裡梳來梳去。小晚站在地中央，看他打坐的樣子笑個不停。小晚一直不明白年輕如他，十八歲養生幹什麼。後來他沒活過二十八歲就去世了。如果換一種算法，十八歲時，他可能已是五十歲的光景。人生是有定數的，小晚想，人其實知道自己的命。

孟衛東說

我站在門口，看到小晚走進來，同時看到大姊出現在房門前。二姊穿一身黑衣服，臉上滿是疲憊和倦怠。我本來想迎上去，但我沒有。我和大姊都站在各自的臥房前，望著二姊走過來。我們形成了奇特的三角形，我們相互對視的一瞬間，我不知道有多長。

我看見知更迎上來，然後大姊迎上去，我轉身回到自己的房間。我本來以為二姊到達之後，我們會抱頭痛哭，但是沒有。她只望了我一眼，就轉向大姊和知更，我們甚至沒有說一句話。我本來以為，我們會抱頭痛哭的，她是我姊姊，但是沒有。

她脫去黑大衣，坐在餐桌前。這時大姊拿來了她給母親寫的悼文，她說：衛東說等你來寫，我說哪裡還有時間。你到了就是深夜，明天早晨就葬禮了，還是我寫。你看怎麼樣？（四）