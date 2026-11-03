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歌過年華（一六）

瑜佳仁
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AI摘要

文章摘要整理：

老馬與笑寒在病痛折磨下相互陪伴，於病房窗前談生死、說未來，最終體會到只要還能牽著對方的手，便已足夠。

年輕時聽這歌，只當是情情愛愛的調子。如今躺在病床上，跟一個滿身是病的老頭相互確認對方還有心跳，才忽然懂了，這幾句寫的根本不是熱烈的愛情，而是這種誰也不說話，只是知道「至少還有你」在跟前的踏實。

老馬的化療方案換了更重的藥，頭髮掉得只剩薄薄一層，人也瘦得脫了形，臉頰凹下去一塊。但每次笑寒去做起搏器複查，他都要跟著，哪怕自己走兩步就喘。

有次笑寒實在看不下去，說：「你別老陪著我了，你自己也該在家歇著。」老馬卻搖頭，「我這條命，你都替我操心了這麼多年。我這點力氣，湊合著還能陪你走兩步路。」

出院前一晚，兩人一起坐在病房的窗口，看著外面的路燈。老馬忽然說：「要是有一天我先走了……」

笑寒立刻打斷他：「別說這個。」

「讓我說完，」老馬握住她的手，力氣不大，卻很堅持，「要是有一天我先走了，你別一個人硬撐著，回國內，找子軒、找你想找的人。別學我這個倔老頭子，什麼事都自己扛。」

笑寒的眼淚一下子湧了上來，卻笑著罵他：「你可拉倒吧，這世上哪還有第二個人，深更半夜陪我聽林憶蓮？」兩人都笑了，笑著、笑著，笑寒的眼淚掉了下來。老馬伸手替她擦掉，手指抖得厲害，動作卻還是很輕。

那天晚上的燈光很暗，只照得清兩張病號服的輪廓，也照得清兩隻互相攥著、都不再年輕的手──一隻戴著起搏器還沒消腫的傷口、一隻被化療藥扎得青一塊紫一塊，卻誰也沒鬆開誰。

窗外的車流聲隱隱傳進來，笑寒忽然想，這輩子什麼都可能沒了，工作、健康、年輕的樣子，但只要還有這隻手能攥著，好像也就夠了。（一六）

精華 FAQ

  • 老馬雖然化療加重、身體虛弱，仍每次陪笑寒去做起搏器複查，哪怕自己走幾步路就喘，也不願缺席，顯出深厚的陪伴與照顧。

  • 老馬預感自己若先離開，希望笑寒不要獨自硬撐，能回國內去找子軒或想找的人，也提醒她別像自己一樣什麼事都自己扛。

  • 文章透過病房對話與相握的雙手，表現出在年老、病痛與死亡陰影下，陪伴與理解比熱烈愛情更重要，只要彼此還在，就有踏實感。

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