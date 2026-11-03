母雞生了一隻小鴨子（一○）

AI摘要 文章摘要整理： 因小保安指責孩子引發衝突，李榮與馬蘭聯手反擊，連附近保安也加入混戰；隔天探訪時，又帶出李榮家中那張來自機關淘汰的領導大桌。

小保安卻是個二百五，轉而說馬蘭沒管好自己的小孩，還凶巴巴，他十分生氣云云。

馬蘭氣急，還未來得及聲張，旁邊的李榮衝上去，一頓拳腳把小保安打得鼻血長流。地上，有個被摔得變了形的生日蛋糕。

小保安爬起來，抹一把鼻血，撲上來跟李榮扭打在一塊。我與馬蘭趕緊把幾個嚇壞了的孩子攏到身後。李榮牛高馬大，小保安不是對手，被打得鬼哭狼嚎。

附近幾個保安飛奔而來。我還以為是勸架的，沒想到他們不分青紅皂白，腳跟還未站穩，就加入了戰團。其中一個估計練過武術，凌空躍起向李榮施展了佛山無影腳。我被眼前的景象搞矇了，趕緊將孩子們往後撥。馬蘭將女兒往我懷裡一塞，手中的拖把變成了青龍偃月刀，打得保安們節節敗退。李榮從路邊撿起石頭，將一名保安砸得頭破血流。

隔天，我吃過晚飯，去探望在家養傷的李榮。他老婆帶孩子去逛超市。見我到訪，他哼哼吱吱地張羅著要沖功夫茶喝，一會說手痛，一會抱怨腰硬得彎不下去。我說這大晚上的，喝了茶睡不著。他說沒事，普洱性溫，稍喝點睡得更安穩。

他書房擺著張大書桌，像平時我在機關裡見到的領導辦公桌一樣大，很是威嚴。一問，這桌子果然是他們單位的領導淘汰下來折舊賣給他的。

他的舊領導惹官非被貶，新領導即將上任。到前任舊辦公室轉了一圈，私下裡說不吉利。管行政的大叔心領神會，趕在新領導上任前，將舊領導的辦公室粉刷一新，舊的物品清倉大拍賣。還好，李榮的宅子是豪宅，書房也夠氣派，這張大桌子擺在這裡，並沒有顯得張牙舞爪。現在，這張超級大辦公桌的右手邊，擺放了一套同樣超級氣派的功夫茶具。（一○）