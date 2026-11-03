雪中走來的女子（一）

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AI摘要 文章摘要整理： 文章回憶作者初到美國時在中文學校認識校長雪，並描寫她兼顧教學、IT工作與房產經紀三份職責，性格沉靜果斷、務實不做作。

叮，一條微信 在夜裡亮起：「你還好嗎？還記得我嗎？下月初，我要來D城開會，可否一聚？」待就寢的我，恍惚地看著這個有點陌生的頭像：一片茫茫雪原。

從來微信名都是人們發揮想像力、施展創造力的自留地，一般都是撇開爹媽給的大名，怎麼怪、怎麼驚艷、怎麼吸人眼球怎麼來。這回跳出來的卻極簡，一個字：雪。不像人名，更像一種天氣。我起碼有三位叫「雪」的朋友，是哪位呢？點開頭像、查看朋友圈，哦，是她！那張稜角分明的臉，輪廓清晰、神情克制。

像一枚久未翻動的底片，在記憶裡慢慢顯影，許多細節卻清晰、許多畫面並未褪色；又像一場落在舊時光裡的雪，在遠處山頂上，多年不見，卻沒有融化。和她本人一樣，安靜地落在屏幕上，沒有多餘修辭。

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第一次見到雪，是多年前的中文學校招聘會。她是校長，我是應聘者。那時我初到美國，急著找工貼補家用。儘管在國內我有豐富教外國人漢語的經驗，但在美國當老師還是頭一遭。在教室外等候的我，看著另外五、六個信心滿滿的應聘者，心裡多少還是有點忐忑。聽說在這裡教中文，不看背景，是個中國人就行，關鍵是看你能否鎮得住學生或是你的方法靈不靈。快入秋了，吹來的風有一絲涼意，我的手心仍然有點潮。

中文學校借用大學的教室，室裡燈光冷白。雪和另外兩個女士坐在長桌後面，她明顯是主事的人。因為只有她一人開口提問，與人交流。

雪四十多歲，神情安靜篤定，齊耳短髮、素面朝天，耳頸腕上沒有多餘裝飾，穿著一件暗花的化纖襯衫。我當時感覺像是一步回到中國八十年代，剛剛改革開放的年代，暗想在美國還有這麼樸素打扮的人啊，搞得穿戴正式、略施粉黛的我，顯得有點做作和矯情。

沒有寒暄，雪翻過簡歷、聽完介紹，只說了一句：「下周來上課吧，我們缺的就是你這樣的。」

話不多，卻穩。像雪落地──乾脆，沒有回聲。

那天，結束面試正待起身的我，從她拐彎的語調聽出了她的湘音。

「從瀏陽河漂流過來的？」我半開玩笑地問。

「你怎麼知道？」她欣喜地反問。

「我是幹什麼的？吃語言飯的啊！」我半真半假地很自信。

「其實我也是學中文出身，七七級的。不過慚愧啊，出國這麼些年，不要說教中文、讀中文書，連碰中文的機會，像寫中文、打漢字這樣的都很少了，恐怕中文程度都回到初小了。」

雪的一席話，讓我趕緊起身，「哦，前輩啊，失敬、失敬。您那些年受的訓練、下的功夫不算童子功，也是功底硬扎深入骨髓，一輩子都不會丟的。」

「希望吧。」她沉靜的臉上露出微微一笑，我的馬屁拍得顯然讓她很是舒服。

我倆又意猶未盡地聊了會兒，彼此都有種舊識重逢的感覺。

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就這樣，我們每個周末都會見面，慢慢熟絡起來。中文學校不大不小，事務卻雜。近百號學生，六、七個班，除了教學，雜七雜八的瑣事還是不少的：補位──某個老師突然請假了，得趕緊找替補的；「救火」──哪個學生鬧得課上不下去了，要趕去解決。一會兒要收學費了，一會兒又要忙乎學期結束的彙報演出了。總之，雪是校長，也是打雜的，大小事全由她張羅、定奪。

不久我也知道了，她還是這個大學城頗有名氣的華人房產經紀。那周末應該是最忙的，想買房的多只有周末才有時間看房呀。雪居然把寶貴的半天，實打實貢獻給了中文學校──因為她得坐鎮學校。接著我又知道了，雪其實是有正式工作的，是全職，在大學做IT的。天哪，她怎麼會有這麼多的精力，忙這麼多事情？

雪承擔著三份工：工作、學校、賣房。三條線並行，事情一件一件堆過來、壓下來，她卻從不慌亂，像積雪一樣承受。一層層落在生活之上，不塌、不滑、不響，從不張揚。

我發現，雪說話和辦事一樣，判斷清楚、乾淨利索，沒有拖泥帶水、沒有矯飾造作、沒有虛與委蛇；不留餘溫，也不製造熱鬧。合適，就是合適；不合適，便轉身。

不知她大學那份正式工忙不忙，也許人機對話，省了口舌。因此，來自大陸的許多留學生，不管從前是什麼專業的，學生物的、學農機的、學營養的，很多改行做了人稱「電工」或「碼農」的IT工作。為的是薪水高、說話少，悶頭幹活就行。

但房產經紀人是和人打交道的，是推銷型、服務型的工作，免不了要順著顧客心理，說些甜言蜜語甚至華而不實的話，讓顧客順耳愛聽，最好聽暈，為的是快快地、多多地把房子買賣做成。三寸不爛之舌、順勢行事是房產經紀人的基本功和法寶之一。可雪沒有，她從不順著客戶喜好胡亂推薦，甚至有點直不楞登的。不勸、不哄，只陳述事實。好就是好，不合適就是不合適，她從專業的角度，根據顧客的實際情況推介，有時不免會丟失一些生意。（一）