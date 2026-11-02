表哥，你好嗎？（全文完）

AI摘要 文章摘要整理： 瑪麗在34歲遇見新伴侶後，無視家人反對堅定搬離；一年後她回到倫敦舊地追憶表哥，最後在熟悉旋律中低聲問候。

三十四歲那年，瑪麗遇見了一個人。

第一次見面，他們聊了整整一個下午。聊喜歡看的書，聊旅行，聊電影。聊小時候最討厭的功課，也聊那些不知道該怎麼向家人解釋的人生。

她發現，和這個人在一起，自己不用小心翼翼。

不用猜測對方期待什麼，不用把一句話改成另一句話，更不用假裝。

有一天，那個人問她：「妳怕嗎？」

她沉默了一會兒，輕輕點頭。

那個人沒有勸她，只是安靜地握住她的手。

那一瞬間，她忽然想起表哥。

後來，家裡知道了。有人沉默，有人反對，有人勸她再想一想。

有人說：「妳將來一定會後悔。」

有人說：「人生不是這樣過的。」

還有人說：「大家都是為妳好。」

她聽著，沒有爭辯，沒有解釋。

回家後，她照原定的日期，把自己的東西搬了過去。

又過了一年。

她再次來到倫敦。

她沒有住飯店，而是在表哥以前住過的街區租了一間小公寓。

她每天慢慢走，走過以前一起買早餐的麵包店，走過河邊，走過地鐵站 ，走過那棟仍然矗立著的大樓。

她沒有走進去，只是站在對街，看著二十三樓。

午後的陽光照在玻璃上，她不知道哪一扇窗曾經屬於表哥。

也許已經換了新的主人，也許新的主人正在裡面忙碌。

世界從來沒有因為一個人的離開停止運轉。

可是，有些人的存在，卻會永遠改變另一個人的生命。

那天下午，她走進一家咖啡館。

角落裡，一首熟悉的旋律慢慢響起。

她抬起頭。沒有立刻想起歌名。直到副歌出現。

〈夜色溫柔〉。

她輕輕端起咖啡，望向窗外的天空。

「表哥，你好嗎？」

街角的燈轉成綠色。

她放下杯子，起身走了出去。（全文完）