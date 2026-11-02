表哥，你好嗎？（全文完）
瑪麗在34歲遇見新伴侶後，無視家人反對堅定搬離；一年後她回到倫敦舊地追憶表哥，最後在熟悉旋律中低聲問候。
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瑪麗在34歲遇見新伴侶後，無視家人反對堅定搬離；一年後她回到倫敦舊地追憶表哥，最後在熟悉旋律中低聲問候。
三十四歲那年，瑪麗遇見了一個人。
第一次見面，他們聊了整整一個下午。聊喜歡看的書，聊旅行，聊電影。聊小時候最討厭的功課，也聊那些不知道該怎麼向家人解釋的人生。
她發現，和這個人在一起，自己不用小心翼翼。
不用猜測對方期待什麼，不用把一句話改成另一句話，更不用假裝。
有一天，那個人問她：「妳怕嗎？」
她沉默了一會兒，輕輕點頭。
那個人沒有勸她，只是安靜地握住她的手。
那一瞬間，她忽然想起表哥。
後來，家裡知道了。有人沉默，有人反對，有人勸她再想一想。
有人說：「妳將來一定會後悔。」
有人說：「人生不是這樣過的。」
還有人說：「大家都是為妳好。」
她聽著，沒有爭辯，沒有解釋。
回家後，她照原定的日期，把自己的東西搬了過去。
又過了一年。
她再次來到倫敦。
她沒有住飯店，而是在表哥以前住過的街區租了一間小公寓。
她每天慢慢走，走過以前一起買早餐的麵包店，走過河邊，走過地鐵站，走過那棟仍然矗立著的大樓。
她沒有走進去，只是站在對街，看著二十三樓。
午後的陽光照在玻璃上，她不知道哪一扇窗曾經屬於表哥。
也許已經換了新的主人，也許新的主人正在裡面忙碌。
世界從來沒有因為一個人的離開停止運轉。
可是，有些人的存在，卻會永遠改變另一個人的生命。
那天下午，她走進一家咖啡館。
角落裡，一首熟悉的旋律慢慢響起。
她抬起頭。沒有立刻想起歌名。直到副歌出現。
〈夜色溫柔〉。
她輕輕端起咖啡，望向窗外的天空。
「表哥，你好嗎？」
街角的燈轉成綠色。
她放下杯子，起身走了出去。（全文完）
她遇見了一個讓自己能放下防備、自在聊天的人，兩人談書、旅行、電影與人生，彼此不用猜測、不必假裝，關係自然且真誠。 家人對這段關係出現沉默、反對與勸阻，甚至說她將來會後悔；但瑪麗沒有爭辯，仍按原定日期把自己的東西搬去新住處。 她回到表哥曾住過的街區，走過熟悉的街景與大樓，追憶過往；當咖啡館裡響起〈夜色溫柔〉時，思念湧現，於是輕聲問他近況。
精華 FAQ
她遇見了一個讓自己能放下防備、自在聊天的人，兩人談書、旅行、電影與人生，彼此不用猜測、不必假裝，關係自然且真誠。
家人對這段關係出現沉默、反對與勸阻，甚至說她將來會後悔；但瑪麗沒有爭辯，仍按原定日期把自己的東西搬去新住處。
她回到表哥曾住過的街區，走過熟悉的街景與大樓，追憶過往；當咖啡館裡響起〈夜色溫柔〉時，思念湧現，於是輕聲問他近況。
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