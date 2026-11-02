AI摘要 文章摘要整理： 笑寒裝了起搏器後與老馬互相扶持、出院後仍一起面對複診與治療，在病痛與衰老中體會到只要彼此陪伴，日子就仍值得走下去。

後來兩人都出院了，笑寒定期複查起搏器的參數，老馬繼續換著方案化療，兩個人互相提醒吃藥、互相攙扶著去複診。

有天晚上，笑寒打開手機放起姜育恆的〈再回首〉：「再回首，雲遮斷歸途。」但現在不一樣了，她想，再回首，雲還是雲、路還是路，只不過走的時候是一個人，回首時身邊多了一雙手，還有那個在國內的兒子、那個在舊金山 的邁克爾。

「你後悔來這兒嗎？」老馬問。

「不會。」

「哪怕裝了這麼個鐵疙瘩，還得看著我這一身病？」

「病在哪裡都可能得，但能有人陪你去醫院，不是每個地方都有。」她說這話時，自己也愣了一下──這些年她好像很少去想「值不值得」這種事，只是一步一步往前走。可這一刻她忽然確認了，是值得的。

老馬的頭髮全白了，走路更慢了，拐棍成了他離不開的東西，人也一天比一天瘦。笑寒看著他，忽然想，往後的日子，怕是要比想像中更難走了──但只要還能一起走，就還算是好日子。

13 至少還有你

手術後住院那幾天，笑寒睡不安穩，半夜總要摸一下鎖骨下面那塊凸起，確認自己還在呼吸。老馬就睡在陪護椅上，椅子太窄，他的腿伸不直，膝蓋每次一動就「咯登」響一下。

笑寒說讓他回家睡，老馬搖頭，「萬一你半夜有事，我不在跟前，我不放心。」

有天半夜笑寒醒來，看見老馬也醒著，正借著走廊漏進來的光看她。「看什麼呢？」她小聲問。

「看你還在。」老馬說得很平常，笑寒卻覺得心裡像被什麼東西輕輕碰了一下。她想起手機裡存的一首林憶蓮的老歌，叫〈至少還有你〉──「至少還有你，值得我去珍惜。」（一五）