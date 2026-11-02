母雞生了一隻小鴨子（九）

AI摘要 文章摘要整理： 李榮與馬蘭在社區帶著女兒相遇，兩人婚後外貌與氣質都改變不少；其後馬蘭女兒在玩耍時被小保安碰倒，對方不道歉反責怪，讓馬蘭當場動怒。

偶爾在社區裡遇到帶著小孩遛達的李榮或者馬蘭，有時候還會看到他們的女兒在一塊玩，他們則是在不遠處低聲交談。馬蘭皮膚白了、豐滿了，變得有女人味了些。李榮則變成了個胖子，臉大得跟籃球似的。帥哥變肥佬，歲月無情，令人唏噓，不過兩年時間。

那天我剛出差回來，吃過晚飯帶兒子下樓玩滑板。十幾位小朋友騎在滑板上相互追逐，橫衝直撞，又急又快，看得我冷汗直冒。

聽到有人喊我，我抬頭一看，是李榮。他更胖了，真不敢相信他胖成這個樣子，臉若圓盤不說，肚子還像大鍋。他一手牽著女兒、一手提著蛋糕。這天是他女兒兩周歲生日。

我遞給他菸，他說戒了。

他女兒像他，眉清目秀、手長腳長，很漂亮的小女孩。看到那麼多小孩在玩，他女兒很興奮，跟旁邊的小孩一塊玩去了。我問李榮，怎麼突然胖成這個樣子了，他說去年病過一次之後開始發福。他笑稱胖點沒什麼，提前步入中年而已。

正說著，馬蘭也牽著女兒走了過來。她左手牽著女兒，右肩扛著一個大拖把，讓她看上去怪怪的。她家還有幾天也兩歲生日的小姑娘轟轟烈烈地加入到小夥伴的遊戲中。馬蘭跟我們打過招呼，手持拖把站到一旁，似乎不想跟我們聊天。

小朋友們跑起來瘋瘋癲癲的，馬蘭的女兒因為要喝水，衝過來找媽媽。一位騎車經過的年輕小保安把小姑娘帶倒，不知是痛還是驚，小姑娘撕心裂肺地哭了起來。

馬蘭倒是冷靜，扶起女兒檢查，沒什麼問題，抬頭與小保安交涉。那小保安沒有道歉不說，還抱怨小孩亂衝亂跑。馬蘭冒火，警告小保安說話要小心。（九）