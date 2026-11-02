為了告別的聚會（三）

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AI摘要 文章摘要整理： 小晚在冬日參與母親葬禮，從瞻仰遺容、送紙錢到撿骨灰，逐步接受母親已逝的現實，同時看見家族成員沉默外表下的複雜人生。

小晚什麼都不知道，只知道跟在孟麗娜後面。她昨天到，好歹知道一些事情。

我也什麼都不知道。人家叫磕頭就磕頭，叫幹什麼就幹什麼。麗娜說。

到了東華苑，走廊的風冷颼颼的。那天出奇的冷，十二月五日。知更說小晚還沒有去看老媽，她就帶著小晚向裡面走。雙扇朱紅的油漆門很沉，打開，前面是一個玻璃棺，裡面躺著母親，小晚就叫「媽媽」。

母親躺在裡面，頭上戴著一頂朱紅的太君帽，臉上好安詳，就像睡著一樣。小晚眼不錯珠地盯著母親看，竟然哭不出聲。知更就小聲說，看老媽多好，一點沒走樣，都不用化妝。母親的面容皮膚緊致、水潤鮮活，宛如生時。小晚不禁心中感動和敬畏。

玻璃棺兩邊都是花圈。走廊裡有人喊，說戴白手套的都上前面來。就有幾個黑衣人，戴著白手套，將母親抬出來。母親穿著紫紅衣服，蓋著紫紅長被。有人拿走了銜口錢，母親便微微張開了口，露出了前門牙。母親的前門牙之間有個縫，熟悉的母親就出現在面前。有人塞來紙錢，告訴小晚放在母親衣襟裡。

這時一群人都擠到母親身邊，小晚、孟麗娜、知更，還有慧子。有人告訴她叫媽，說：媽，帶上上路錢。她就木偶一樣說。她將一疊紙錢放在媽心口處，這時才知道母親是真的走了。

母親的胸口一片冰冷，帶著寒氣。那寒氣像三九天的凜冽。那一件衣襟裡到底有多少寒氣，她說不清楚。小晚只覺得一下子就冷透了。

慧子快手快腳，小晚只給母親一疊錢時，她已經給母親好幾疊。她一邊塞紙錢，一邊說二姑，多帶點兒。媽，小晚也說，媽你多帶些。

有一段時間他們離開了母親。他們被帶在外面去，跪在地上，孝長子孟凡杰摔喪盆子，灰撲撲的泥盆。白事先生喊磕頭，他們就磕頭。孟凡杰將喪盆子高高舉起，舉過頭頂，使勁摔下去，摔成許多塊。摔完了，起身，孝長子肩上扛著靈幡。他們進了大廳，葬禮正式舉行了。母親再次出現，只畫了淡淡的妝，點了口紅，看著乾淨俐落。母親一直都在睡，小晚想。

母親在鮮花叢中，四面都是蓮花。他們四個依次站好，有人過來，誰的朋友就握誰的手。孝男在前、孝女在後，小晚站在孟麗娜之後。過來的人大多繞過孟凡杰，直奔孟衛東，與他握手，給他的兜裡塞錢，然後在他們前面退去。小晚在故鄉已經沒有朋友，她是故鄉的陌生人。

葬禮順利隆重。有人走來，給小晚介紹了一個穿貂皮的年輕女人，圓臉大眼，說是叫小菲，就是二叔的孫女。她們沒說什麼，只點頭致意。

風颳得緊，天色陰沉，他們一一向母親告別。她安詳地躺在棺材裡，臉一點沒走形，甚至比睡著還安詳。她生命中最後的那段時間，在睡夢中會抽搐一下，臉會變一個形狀，嘴唇會不住地動，一口一口向外撲氣。他們說她在撲土。小晚不明白，他們說就是不甘心老去，要把埋上來的土撲出去。但現在母親臉上非常平靜，她再也不用掙扎了。

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出來等著母親的骨灰。大廳很大，人們三三兩兩。一個男人坐在長椅上，他是孟衛東的老師，也是敬儒的老師。他說這可不是一般的老太太，四十年代就是師範畢業。

小晚知道楊老師，孟衛東初中的班主任。剛工作時只有二十幾歲，要結婚，沒有錢。母親讓孟衛東去隨禮，出手就是一個月的工資。從此他們就有了聯繫，到現在也沒斷過。

母親的骨灰是第一爐，用一個大盤子端出來，他們開始撿骨灰。中間有很大的一塊鋼板，是媽媽九十歲時髖關節手術植入的。殯儀館的人戴著白手套，說身外之物不帶走，說著就將那塊鋼板扔到地上，「匡噹」一聲。

骨灰裝進一個袋子裡，袋子放進骨灰盒裡。骨灰盒雕著繁複的花紋，很沉重。蓋子打開又闔上，「砰」的一聲，媽住進了那個盒子。

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開席的時候，小晚和表哥們坐在一起，三個表哥如今都長得一樣，眼睛細小，沒有多少頭髮。他們臉色凝重，默默無語，吃得很少。大表嫂和四表嫂都來了，即使整過容，也遮不住衰老。她們也沒有化妝，不知道是因為參加葬禮，還是已經力不從心。她們也不說話，甚至眼神也沒有交集。

這個老人團如此沉默，小晚想他們心情定是十分複雜。他們沉默地吃飯、沉默地做事，偶爾看一眼，好像沒有任何內容。這些人，小晚了解他們的過往、了解他們某些不為人知的隱密往事。

二表哥已經離婚了。二表嫂早在他當海員的時候，就跟別人好上了。二表哥知道後，沒有怪二表嫂，後來辭職回家，又對付著過了十幾年，到底不行。二表哥在婚姻中卑躬屈膝，也沒有換回二表嫂的心。等到二表嫂的那個人老婆死了，她就堅持離婚，去找那個人了。如今二表哥一個人住一間小房子，生活得很落魄。慧子的丈夫得了癌症，手術後脖子短了一截，沒來葬禮，在家靜養。

他們步履蹣跚地上了車，小晚在車下站著。車子緩緩駛出去，他們回林灣了。（三）