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惠特尼山死亡的男子 被確認是灣區49歲華裔男

華男提前續駕照 竟被告知已失效半年 DMV這話讓他傻眼

表哥，你好嗎？（五）

孫愷愉
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AI摘要

文章摘要整理：

瑪麗在唱片店聽歌時回想起逝去的表哥吉姆，並在多年後的家族聚會與日常裡，體會到悲傷已化為長久而安靜的思念。

老闆戴著眼鏡，正蹲在地上整理一箱舊唱片。

瑪麗把唱片輕輕放到櫃檯，「請問，可以幫我放這張嗎？」

老人抬起頭，看了封面一眼，點點頭。

唱針慢慢落下。細細的沙沙聲先響起。接著，旋律流了出來。

那是一首很溫柔的歌。沒有激烈的起伏，沒有刻意炫耀技巧。

像有人坐在很遠的地方，輕輕唱著一段往事。

瑪麗坐在木椅上，靜靜聽著。

她一句歌詞也沒有特別去記。

她想起很多年前，整理公寓時那些空蕩蕩的書架。

想起被送走的唱片機。

唱片還在轉。

那年秋天，瑪麗回去參加家庭聚會。

姨媽還是和從前一樣，穿著整潔，說話輕聲細語。她看起來比以前老了很多。頭髮白了，背也駝了。

吃飯時，大家很少提起吉姆。

偶爾有人說一句：「如果吉姆還在就好了。」然後，很快又換了話題。

像大家都默契地避開那片傷口。

飯後，瑪麗陪姨媽收拾碗盤。兩個人在廚房裡洗著碗。

水流的聲音很輕。

姨媽忽然開口：「妳最近還會想到他嗎？」

瑪麗點點頭，「常常。」

姨媽沒有說話。她低下頭，把同一只碗洗了很久。

時間慢慢往前走。

一年。

兩年。

三年。

瑪麗開始習慣沒有表哥的生活。

她還是會想起他。只是，不再總是在悲傷的時候。

有時候，是整理衣服時。她會下意識把衣領拉正，忽然笑起來。

因為她想起那雙替自己整理外套的手。

有時候，她看見小孩子打鬧，會想起那個笑得最大聲的少年。

有時候下雨，她會想起倫敦的落地窗，和窗前那個沉默望著夜色的人。

那些回憶沒有離開，只是慢慢融進了她的生活，像一條安靜的河，一直流著。（五）

精華 FAQ

  • 因為那首歌溫柔而低迴，像把她帶回舊時光；她也聯想到以前整理公寓時的空蕩書架，以及被送走的唱片機，回憶因此被喚起。

  • 眾人雖然偶爾提到吉姆，但很快就轉移話題，像是默契地避開傷口。這顯示家人仍在失去他的陰影裡，悲傷沒有真正被說開。

  • 瑪麗不再只在悲傷時想起吉姆，而是在整理衣服、看見孩子打鬧、或下雨時自然浮現回憶。思念不再尖銳，而是成為生活的一部分。

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