表哥，你好嗎？（五）
瑪麗在唱片店聽歌時回想起逝去的表哥吉姆，並在多年後的家族聚會與日常裡，體會到悲傷已化為長久而安靜的思念。
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瑪麗在唱片店聽歌時回想起逝去的表哥吉姆，並在多年後的家族聚會與日常裡，體會到悲傷已化為長久而安靜的思念。
老闆戴著眼鏡，正蹲在地上整理一箱舊唱片。
瑪麗把唱片輕輕放到櫃檯，「請問，可以幫我放這張嗎？」
老人抬起頭，看了封面一眼，點點頭。
唱針慢慢落下。細細的沙沙聲先響起。接著，旋律流了出來。
那是一首很溫柔的歌。沒有激烈的起伏，沒有刻意炫耀技巧。
像有人坐在很遠的地方，輕輕唱著一段往事。
瑪麗坐在木椅上，靜靜聽著。
她一句歌詞也沒有特別去記。
她想起很多年前，整理公寓時那些空蕩蕩的書架。
想起被送走的唱片機。
唱片還在轉。
●
那年秋天，瑪麗回去參加家庭聚會。
姨媽還是和從前一樣，穿著整潔，說話輕聲細語。她看起來比以前老了很多。頭髮白了，背也駝了。
吃飯時，大家很少提起吉姆。
偶爾有人說一句：「如果吉姆還在就好了。」然後，很快又換了話題。
像大家都默契地避開那片傷口。
飯後，瑪麗陪姨媽收拾碗盤。兩個人在廚房裡洗著碗。
水流的聲音很輕。
姨媽忽然開口：「妳最近還會想到他嗎？」
瑪麗點點頭，「常常。」
姨媽沒有說話。她低下頭，把同一只碗洗了很久。
時間慢慢往前走。
一年。
兩年。
三年。
瑪麗開始習慣沒有表哥的生活。
她還是會想起他。只是，不再總是在悲傷的時候。
有時候，是整理衣服時。她會下意識把衣領拉正，忽然笑起來。
因為她想起那雙替自己整理外套的手。
有時候，她看見小孩子打鬧，會想起那個笑得最大聲的少年。
有時候下雨，她會想起倫敦的落地窗，和窗前那個沉默望著夜色的人。
那些回憶沒有離開，只是慢慢融進了她的生活，像一條安靜的河，一直流著。（五）
因為那首歌溫柔而低迴，像把她帶回舊時光；她也聯想到以前整理公寓時的空蕩書架，以及被送走的唱片機，回憶因此被喚起。 眾人雖然偶爾提到吉姆，但很快就轉移話題，像是默契地避開傷口。這顯示家人仍在失去他的陰影裡，悲傷沒有真正被說開。 瑪麗不再只在悲傷時想起吉姆，而是在整理衣服、看見孩子打鬧、或下雨時自然浮現回憶。思念不再尖銳，而是成為生活的一部分。
精華 FAQ
因為那首歌溫柔而低迴，像把她帶回舊時光；她也聯想到以前整理公寓時的空蕩書架，以及被送走的唱片機，回憶因此被喚起。
眾人雖然偶爾提到吉姆，但很快就轉移話題，像是默契地避開傷口。這顯示家人仍在失去他的陰影裡，悲傷沒有真正被說開。
瑪麗不再只在悲傷時想起吉姆，而是在整理衣服、看見孩子打鬧、或下雨時自然浮現回憶。思念不再尖銳，而是成為生活的一部分。
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