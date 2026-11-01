AI摘要 文章摘要整理： 笑寒在美國講課時突然昏倒，確診心律失常需裝起搏器；同時老馬前列腺癌疑似轉移，兩個病弱的老人仍彼此扶持。

朱子軒笑了，眼角有細紋，像朱強，但比朱強溫和。眼睛彎彎的，像她。

12 再回首

回到美國又站回了講台，那天笑寒正在給學生講人體循環系統，粉筆剛在黑板上畫出半顆心臟，忽然眼前一黑，黑板、粉筆灰、學生們的臉全晃成一團，整個人直挺挺暈倒在講台前。等她再睜眼，已經躺在救護車上，隱約聽見一個學生在很遠的地方喊「葉老師」。

醫院裡做了一堆檢查，心電圖上那條線走得又慢又平。醫生說這是心動過緩，竇房結不好好幹活了。心跳慢到一定程度，大腦供血不夠，人就暈過去。這種情況得裝心臟起搏器，越快越好。

笑寒聽著「心律失常性心臟病 」這幾個字，一時沒反應過來，後來忽然想笑──她這輩子折騰了那麼多年，學英語、考駕照、拿文憑，什麼坎都自己扛過去了。到頭來，心臟這個從來不用她操心的器官，先撐不住了。

手術那天，老馬坐著輪椅等在門口。這半年他自己的身體也在走下坡路，前列腺的指標又漲了上去，醫生說癌細胞 有轉移的跡象，正在換更重的藥調整方案。兩個人像兩台年久失修的舊機器，誰也顧不上誰，卻還是撐著來接對方。

老馬看著她被推進手術室，只來得及說了句：「我等你。」聲音比從前啞了不少。

起搏器裝好後，笑寒鎖骨下面鼓起一小塊，像揣了顆扁扁的石子。她第一次摸到那個硬塊時，忽然哭了──不是疼，是覺得自己好像變成了一個需要靠機器才能好好跳動的人。老馬什麼也沒說，把她的手按在自己胸口，讓她聽他的心跳，一下、一下，雖然也亂，但還在跳。（一四）