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母雞生了一隻小鴨子（八）

李東文
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AI摘要

文章摘要整理：

李榮與何香人結婚生女，前妻馬蘭也各自有了孩子，主角之子的一句童言童語增添笑點，故事隨後跳到兩年後的社區與生活變化。

旁邊站著一位手撫肚子的婦人，我掃一眼，以為是剛才遇到的馬蘭。髮型、氣質，再到挺得老高的肚子，甚至穿衣風格什麼的，眼前這位婦人跟馬蘭都極為相似。李榮介紹，這就是何香人，他的老婆兼女朋友。

據李榮後來說，他們登記了，拍了婚紗照，雙方家人聚一塊吃餐飯，就算是結婚了。沒擺酒席，一切從簡──我懷疑李榮沒錢搞儀式，房子的債務已經把他折騰得夠嗆的了。

李榮的心情很好，拉著我兒子的手去摸他老婆的肚子。兒子膽小，縮成一團不敢動。李榮蹲下來跟幼稚園大班的小朋友貧嘴：「你知道嗎小朋友，阿姨準備生一個漂亮寶寶。」

兒子眨巴著大眼睛問：「阿姨是不是要像母雞生了一隻小鴨子一樣生小寶寶的？」

李榮故作吃驚地問：「你家的母雞生了一隻小鴨子？」

兒子說：「我不知道，反正有些人的母雞生了一隻小鴨子。」

我擔心再糾纏下去，兒子會說更傻的話惹惱人家大肚婆，趕緊拉他離開。

不久後，李榮的老婆何香人生了個女兒，前妻馬蘭生了一男一女。令人遺憾的是，馬蘭的小孩只成活了一個，男的那個聽說得了什麼病，未滿月沒了。

時間是一條永不疲倦的河，不管不顧地向前流，轉眼間，兩年過去了。

這兩年中，我們社區換了物業管理公司。新的物管公司對綠化尤其重視，把社區的樹照顧得太好，以至於它們瘋狂生長，短短兩年內，社區變得像森林公園。在這兩年中，發生了很多事，比如我跟朋友折騰了個小公司，三天兩頭去外地出差，總有應酬不完的飯局，忙得腳後跟都沒空著地。（八）

精華 FAQ

  • 李榮表示他們已經登記結婚，也拍了婚紗照，並和雙方家人一起吃了一頓飯，就算完成婚禮；整體從簡，沒有另外大擺酒席。

  • 因為李榮要他摸孕肚時，兒子又緊張又天真，便用自己聽過的荒唐說法來理解生寶寶這件事，講出「母雞生了一隻小鴨子」這句童言。

  • 兩年後，社區物業更換，新公司特別重視綠化，讓樹木瘋長得像森林公園；同時李榮一家添了女兒，馬蘭也生過孩子，主角則忙著創業出差。

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