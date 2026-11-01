為了告別的聚會（二）

圖／123RF

AI摘要 文章摘要整理： 孟小晚返鄉奔喪，途中與小泉談起家族近況，抵達後面對母親遺物、親友與靈堂，於冷清凝重的告別中再度感受命運無常。

這次長途奔喪，讓她感到自己又回到父親的時代，更是出乎她的意料。這讓她相信命運細微而緊湊的安排，竟然會如此毫釐不爽，讓她對命運之神生出無限敬意。她知道自己會匍匐在命運之神腳下，從此嚮往未知命運。

小泉是一個年近三十的年輕人，健壯、乾淨俐落，很熱情。他把孟小晚的背包接過去，放在後備箱裡。故鄉的十二月，夜空冷而黑。街燈的眼睛孤獨地閃亮，孟小晚感到疲憊。小泉開車穩且快，很快就出了密匝匝的停車場，進入了寬敞又安靜的高速。

夜車。車裡很溫暖。

小泉很愛說話，他們就聊起來。他說原本在一線城市的外企工作，因為父母的原因才來到冰城，離他家鄉的小城更近一些。他說原本不知道冰城還有親戚，是小莉姊的兒子來看病，才知道有這門親戚，事後走動起來，竟也十分高興。

他妻子小菲是婦產醫生，在一個私立醫院工作。小倆口經過幾年努力，如今買了車、買了房，正在盼望生個後代。孟小晚在他的敘述中，看到了自己年輕時的樣子，那是三十多年前的事情了。不同的是，在他們這個年齡，她還沒有車，只有一個小小蝸居。

她說小莉姊還好嗎，小泉說不好，先後嫁了兩個丈夫，第一個病死了，再嫁，又病死了。這還不算，兒子又生了病，眼癌，去年手術。上了手術台，活著下來了，一隻瞎了，還有一隻也保不住。小莉姊不在乎，瞎子也是活的，只要他活著，就有兒子、就有希望。

小泉說大姑苦，辛辛苦苦賺的錢都沒了。孟小晚便想起小莉姊小的時候，每次洗頭，頭髮淹在水盆裡，一點兒水都看不見，滿盆都像墨汁兒一樣，並沒想到她命不好。

原本她在孟小晚家住，恢復高考之後才回了自己家，幫二嬸開助產診所，後來不知怎麼不幹了。有一次孟凡杰說她進山運木材被攔住，她跟警察說，她弟在公安廳。那警察居然把電話打到公安廳，讓孟凡杰聽。

電話中的她大喊大叫，孟凡杰正在開會，話筒中的噪音讓他很難堪。誰能想到，那時的幾個年輕人原來是這樣的結果呢？木表哥早夭了，海鷗姊也去世了。

孟小晚問：小莉姊會來嗎？小泉說她來不了，她要照顧瞎眼兒子。

●

小泉和孟小晚在樓下告別。孟小晚上了電梯，在走廊就看見一堆東西。燈亮著，她看到許多熟悉的衣服，有一條圍巾是開司米的，是年前她回來給媽留下的。她說怎麼都扔了，敬儒說過世人的東西不能留。

她沒說話。開了門，兩個臥房前站著兩個人，孟麗娜穿一身睡衣褲，外罩一件薄毛衣。剪了很短的頭髮，眼睛中滿是尖銳的光亮。另一個門前站著孟衛東，他消瘦，背有些駝。他們都站在門前，沒有人向她走一步。

空氣中有一種冷漠。冷漠的難過。這間屋子是母親生前最後一站。孟小晚看到無論是誰，都眼睛腫脹，都是哭過了。

今天燒大紙。孟麗娜說，家裡人都去了。

知更也在，首如飛蓬。與第一次孟小晚見到她時判若兩人。那時她是一個多漂亮的美人兒。

孟麗娜說：你看看我寫的悼文。然後她們就坐在飯桌前看悼文。

孟小晚吃了一碗知更做的麵條，口乾舌燥，不知道什麼滋味兒。夜已深了，她們睡下。她和孟麗娜睡母親房間的大床。原來是母親和保母住的，她睡在靠近母親護理床這一邊。她每次回來都睡這一邊，與母親有一個小小的過道。半夜母親醒了，她就爬起來，站在過道上扶她起床，整理尿布。如今母親的床是空的，被子疊得很整齊。床單也乾淨，好像母親到別的房間去了，一會兒就回來。

第二天一大早要去殯儀館，知更煮了一鍋麵條、一鍋米粥。親戚們家家都有代表。茶水博士一家六個表兄妹，進門就將白孝帶紮在腰間。大哥已經七十多歲，最小的妹妹慧子也當了奶奶。孟衛東的朋友和親戚都來了，白事先生胖胖的，穿一件長長的羽絨服，手裡拎著一袋五穀雜糧，從母親的臥室裡一路向外撒，口中不知念著什麼。他抬眼看孟小晚，小晚也看他，沒說話，就想起春節時他給她看命。小晚問今年會不會回來，他說不會，誰也沒想到會再見。眼神就只碰了一下，並沒有尷尬。人之生死，即使是開了眼的算命先生，也不一定看破天命。

眾人沉默，沒有寒暄。門開著，一直開著。整個家好像是一個敞開的大廳，人來人往。冷風在房間中穿梭，如入無人之境。小晚看到一些似曾相識的面孔，如果報上名來，她會想起他們，她會記得他們小時候的樣子，他們都是孟衛東的同學和朋友。街上一隊長長的車，所有車頭、車尾都貼著白紙，上面寫著「92」。「92」是母親的壽，上個月母親剛過完生日。

小晚沒有圍巾，也沒有帽子，母親的櫃子裡什麼也沒有。她找了一頂圓帽子，是個男孩帽，她想應該是敬儒的。她把它放在床上，去上了衛生間，回來時帽子不見了。

有人叫她們走，她只好跟著走。冷風刮得她的頭髮亂飛，髮絲打在臉上，小鞭子一樣疼。

他們像貴賓一樣，坐最好的車走，孟麗娜、孟凡杰、知更和小晚。（二）