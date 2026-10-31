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出國行李箱別以為上鎖就安全 專家警告「2種」仍有風險

整理包／五中全會公布鍘34人 多個數據揭習近平集權

表哥，你好嗎？（四）

孫愷愉
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AI摘要

文章摘要整理：

吉姆在臨終前說出內心悔意，卻否認悔恨自己的存在；他離世後，瑪麗整理遺物，意外發現《夜色溫柔》黑膠唱片，並開始思索它的意義。

吉姆望著遠方，很久很久。久到她以為，他不會回答。

最後，他慢慢開口：「我後悔過很多事。」

「可是。」他笑了一下，「不是因為我是我。」

瑪麗望著他的側臉，覺得這一句話，是他花了一輩子，才終於說出口的。

他走的那一天，很安靜。

沒有電影裡驚天動地的告別。沒有遺言，沒有眼淚，只是像睡著了一樣。

護士把白色的床單慢慢拉高。陽光正好落在窗邊。

瑪麗站在那裡。沒有哭。

她只是一直看著他。想起很多年前，外婆家的院子。那個笑得很大聲的少年。

她忽然想不起來，他是從什麼時候開始，不再那樣笑了。

葬禮結束後，律師聯絡了她。

吉姆留下了一份遺囑。他的東西很少，大部分財產都捐了出去。

留給她的，不是錢。而是公寓裡最後那些沒有處理的物品。

她一個人回到那間熟悉的房子。屋子安靜得可以聽見自己的腳步聲。

她慢慢整理。抽屜。櫃子。書架。

每一樣東西，都放得整整齊齊。像吉姆還住在這裡，又像他早就離開了。

直到她打開書櫃最下面一層，看見了一張黑膠唱片。

她輕輕拿起來。

封面已經有些泛黃。上面只有四個字，《夜色溫柔》。

她記得，家裡早就沒有唱片機了。

她輕輕把唱片抱在胸前。

唱片被瑪麗帶回了家。她沒有急著把它放進書架。

回到自己的公寓後，它一直放在餐桌上。每天早上經過，她都會看見。

黑色的封套已經有些磨損，邊角泛著歲月留下的白色痕跡。

她始終沒有買唱片機。

她不知道自己是在等待什麼。或許，她害怕。

一個星期後，她終於走進一家老唱片行。店裡大多是上了年紀的客人。（四）

精華 FAQ

  • 他承認自己後悔過很多事，但特別強調並不是因為自己是自己。這句話顯示他對過往充滿遺憾，卻仍保留對自我存在的肯定與理解。

  • 她看著他安靜離去，沒有哭，也沒有說話，只是一直凝視著他，回想起童年院子裡那個大聲笑著的少年，心中充滿複雜情緒。

  • 她在書櫃最下層找到一張泛黃的黑膠唱片，封面寫著《夜色溫柔》。她把它帶回家，卻遲遲沒有買唱片機，似乎仍在等待某個答案。

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