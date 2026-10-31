AI摘要 文章摘要整理： 笑寒在兒子婚禮上說出樸實祝福，之後返鄉觸景生情，又聽朱子軒談起留國內創業、經營跨境電商的計畫。

婚禮上朱子軒拉她上台說兩句，手裡忽然被塞了個麥克風，台下三十桌人看著她，幾百隻眼睛。

她清了清嗓子：「我是子軒的媽媽，我不太會說場面話，就說一句──兩個人過日子，不必非要誰聽誰的。好好吃飯、好好說話，別讓日子過成兩本帳本。」台下靜了一瞬，然後掌聲很響。

「媽，你回哈爾濱看看不？」第二天她自己坐高鐵回了那座城市，兩個小時就到了，跟當年綠皮火車走一夜完全不是一回事。

老房子拆了大半，她家原來那條街變成了商業街。但院門口那株梅花樹還在，樹老了，枝幹虯結。

有人叫她：「笑寒？」是父親當年大學裡的老同事李叔，頭髮全白了，拄著拐棍，「真是笑寒啊！你爸要是知道你現在也當老師了，準高興。」

「李叔你還記得我爸的口頭禪嗎？」

「八個茶壺六個蓋？記得、記得，你爸那人一輩子操心的命，啥事兒都想著補一補。」

臨走前李叔留她在家吃了頓飯，電視裡播著一台晚會。韓紅唱了一首改編版的〈故鄉的雲〉，嗓音比原唱多了幾分蒼勁：「歸來吧歸來喲，浪跡天涯的遊子……」她以前在深圳聽這歌沒感覺，現在坐在故鄉的飯桌前，忽然鼻子一酸。

回到瀋陽那晚，朱子軒來找她，猶豫了一下，說他和林曉商量過了，兩人想留在國內發展──他在紐約那幾年攢下不少跨境電商的門路，林曉家在瀋陽也有些資源。兩人琢磨著湊一筆錢，一起做個小公司，專做把國內的東西賣到國外去。

「美國那邊工作再穩定，也不是自己的。」他說這話時眼睛亮亮的，跟當年畫飛機的朱強有幾分像。

笑寒聽著，沒多說什麼，只說：「想好了就去做，缺錢跟我說。」（一三）