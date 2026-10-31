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母雞生了一隻小鴨子（七）

李東文
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AI摘要

文章摘要整理：

李榮雖屢次邀約女伴尋歡，卻強調自己不會荒唐到不回家，且始終記掛懷孕的妻子；敘事者則再次遇見即將臨盆、且懷雙胞胎的馬蘭。

像狗永遠改不了吃屎那樣，李榮從未放棄過追逐異性這項愛好，彷彿那是他與生俱來的秉性。有天夜裡，他、我、老郭，還有兩位來往不是很多的朋友一起消夜。幾個男人閒聊，其實也挺好的，但李榮非要老郭喊幾位女記者過來一起玩，說沒女人的感覺像在地獄。老郭被纏得無計可施，打了幾通電話，但沒有一位女記者肯賞臉，在夜晚出來以身伺狼。最後，李榮自己打電話，喊了兩位夜場美女過來救火。

消夜很快就結束了，因為李榮和老郭急著要請夜場美女去救他們的邪火。

下一次我們再聚在一塊消夜的時候，我悄悄問李榮，那天晚上是不是沒回家睡。他說：「我老婆正懷孕，我怎麼能不回家睡？你不要把我當成王八蛋好不好？」

這樣的事情時有發生，但正如李榮自己說的那樣，他不是王八蛋。所以發生的頻率比他跟馬蘭一起生活時低點，而且他時刻都會惦記著，他的老婆何香人是懷孕婦女。

我在社區裡無意中遇到李榮與馬蘭的頻率，幾乎是一樣的，而且總是在相隔很短的時間內分別遇到他們，這次也是。

與那次餐廳偶遇兩個月後，我再次見到了馬蘭。隔了這麼久，我當然不好意思把那一點錢還給她。更何況，她的身體狀況也令我驚詫得不敢大聲說話──她的肚子頂得老高、老高，隨時能生的樣子。寒暄幾句後，馬蘭告訴我，託老天爺的福，她懷的是雙胞胎。

跟馬蘭分開之後，我帶著兒子繼續在社區裡傻逛。轉角處，走在前面的兒子突然大聲喊：「李叔叔！」我抬頭一看，高大英俊的李榮已把我兒子抱起來亂親了。（七）

精華 FAQ

  • 李榮一向熱衷追逐異性，消夜時甚至嫌沒女人像在地獄，還催著老郭找女記者或夜場美女陪玩，顯示他對這類場合始終充滿興趣。

  • 李榮之後被問到那晚是否沒回家睡，便強調自己妻子正懷孕，不可能不回家，還反過來說別把他當成王八蛋，表示他仍有基本分寸。

  • 敘事者隔了兩個月再見到馬蘭時，發現她肚子已經大得很誇張，像是隨時都會生，寒暄後才知道她懷的還是雙胞胎，讓人十分驚訝。

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