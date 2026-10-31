為了告別的聚會（一）

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AI摘要 文章摘要整理： 孟小晚得知母親去世後，毅然決定返鄉參加葬禮，面對家族重聚與告別，她在思念、愧疚與不安中踏上回家之路。

孟小晚是在一場音樂會之後，知道母親去世的。那時母親已經送到殯儀館的東華苑，孟凡杰和孟衛東都到了那裡。他們正與孟麗娜說話。白事先生在問哪一天出殯，是停三日、五日，還是七日。

屏幕上嘈雜一片。孟小晚能聽到孟凡杰向孟麗娜彙報，好像所有一切他都在場。她知道，所有一切他都不在場。長年在機關工作，他擅長於彙報和總結。注定在場的孟衛東，除了哭泣，大概什麼也做不了。他知道別人將他的工作總結彙報，說得好像是別人做的，他只會生氣。他知道把功勞說成自己是很好、很漂亮的，但他做不來，他只會生氣。

視頻中，孟麗娜問孟小晚回不回去。

這件事情，她在平時想過無數次。她想說不回去，她知道這四個人在一起，只會有無數麻煩。但去世的是媽媽，她親愛的媽媽。她只能說「我回去」。她眼都沒眨一下就回答了。然後孟麗娜說：就按小晚的時間表吧。我不一定請得下來假。

孟小晚說：你怎麼回事？孟麗娜頓了一下。

我會在葬禮之前到達，孟小晚說。

屏幕那邊一陣騷亂，關閉。那邊還有很多事情要做。她開始哭。杜仲坐在她身邊，他遞給她一張面巾紙。孟小晚說：謝謝你。這許多年的許多事情，就要結束了。她感謝他，不只是為了一張面巾紙。

從理性上講，她不一定回去。母親已經過世。她一生中最恨的事情，是活著不孝、死了亂叫。因為避免後悔，她盡一切努力，在母親活著的時候回家。她生活在國外，回去一次不容易。何況她是一個土撥鼠，勞作一日，得食一日，。一日不勞作，一日沒有食。

但她努力在母親需要的時候回去。現在母親不在了，回去沒有意義。但她脫口而出的是：我回去。回去，只是為了送母親最後一程。

母親是否知道她的這一份心情？或者這一份心情是沒有用的，如果她不知道。但孟小晚相信人人說的，靈魂在七天或者四十九天內，都能看見活著的人，看到人們圍著她哭，看見人們在做什麼。

他們說人在命終之時，靈魂從身體中出來，飄在空中，看親人們在她身邊哭。靈魂有些迷茫，不明白他們為什麼哭，但靈魂不會走。她捨不得離開這一世的宿親子女。她飄浮到四處觀看，但不能說話，她只能看著。

這樣想著，孟小晚心裡非常難過。我是一定要回去的。否則母親的靈魂，在天空中就看不見我了。如果她看不見我，會不會擔心？如果她擔心，會不會不知所措？這樣想著，她的胸口就痛起來。

雖然有不好的預感，她還是要回去。她知道這一次會見到許多人，許多人都可能是此生最後一見。許多至親，或者在她小時候見過，或者只是聽說過，卻沒見過，或者在許多年前見過，還共同生活過一段時間，但很久都沒有音訊。這是她見到他們唯一可能的時刻。所有往事即將落幕。這是母親最後一場人生戲劇。

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這次她決定直航。直航從前年就有了，她一直沒有坐過。她每次回去都找最便宜的機票，即使多轉班機也如此。有一次她選擇在底特律和北京多次轉機，那可真是一次艱難的旅程。從這個家門到那個家門，她在路上顛簸了三十七個小時。杜仲對她的選擇很不滿，他說你可以等到周一再走，但孟小晚堅持周日走。

杜仲去工作，沒有人送她去機場，她叫了出租車。車在接近機場的時候，孟小晚才意識到忘記了帽子和手套。從寒冷的地方出發，到寒冷的地方去，但她忘記了手套和帽子。

不會太冷吧，她想。到底是回家，隨手可以找到帽子和手套。母親的大衣櫃裡有許多衣物。

孟衛東在視頻裡說，也許不能來接她，因為有許多事情要做。他會讓小泉來接，敬儒也會來。果然在孟小晚出機場的時候，迎面就看到敬儒。看到他時，孟小晚神思恍惚。他的身高和模樣，讓她想起了孟露。

敬儒如今也長到了一米八三，他也穿一件半長的黑色羽絨服，光著頭，沒戴帽子，就像孟露一樣。孟露來接她，不站在第一排，他喜歡站在一個角落裡，斜倚著牆，一邊打電話，一邊抽菸。他說那個地方看得全，誰出來都能看見。但敬儒站在第一排，十八歲的年齡，光滑的臉，有青春的光澤，在人群中十分醒目，好像是在灰暗背景中襯托出的光輝。

孟小晚看得出他的專注，生怕錯過的樣子。孟小晚想這是他第一次被委以重任。在家族成員中，他是年輕的一個。如今也成了可以做一些事情、分擔一些責任的人。與他同輩的那個人已經走了，在六年之前。看到敬儒的瞬間，孟小晚感到悲傷，也感到些許安慰。

小泉第一次見。他是堂弟的女婿，堂弟是二叔孟二林的長子，小莉姊的弟弟。

一個告別的聚會。孟小晚想，她知道這一場聚會是艱難的，但那時她尚不知細節。她隱約知道，命運的版本已經形成，只是她還沒有讀完。即使以後再次返回故鄉，那也應該是數年以後的事情。但她並不知道，所有人間的溫暖會隨著母親的離世消失殆盡，這是她沒有想到的。（一）