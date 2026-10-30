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洪水來了（全文完）

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AI摘要

文章摘要整理：

本文以洪水為背景，描寫村落被淹、死亡哀悼與家屋漂流的景象，並在幻覺般的敘事中交織親人與記憶。

河面被一種可怕的東西占據，河床似跟隨流水在奔跑，欲脫離腳下大地而去。熟悉的路標被大風颳走，田地、房屋被洪水吞沒了。除了奔騰不息的水，眼下一片蒼茫。我想起河畔的水蔥、雛菊、蘆葦、車前草，此刻它們統統躲在水下，暫時看不見了。

河的那邊，一個老人穿著蓑衣、戴著斗笠，顫巍巍地走著。佝僂的身形，很像我爺爺。可爺爺不會聽見我的喊叫聲，哪怕我叫破嗓門，也無濟於事。忽然，那個身影被灌木叢擋住，逐漸縮小，變得模糊。再看時，已消失不見了。

我往河的上游走去。一些聲響傳到耳邊，隱隱約約的，有人在哭，有道士或和尚在念經。斷續的木魚聲，像來自洞穴深處。我知道發生了什麼。除了那件事，不可能有別的事。這個清晨，在附近某個村莊裡，有人死去了。或許是昨天晚上死的。他們哭了一夜，道士誦經誦了一夜。此刻，哭聲和誦經聲仍在繼續，好像死者還在一遍遍死去，還在不斷發布死亡的消息。

某一刻，我感到現實中的房屋在我離開時，已被洪水沖走。但它沒有被毀掉，它仍在水中航行，正在趕赴下一定居點。它在尋找一個地勢平坦，沒有大風和大水光顧的地方。它在找尋屬於自己的應許之地。

水面上，陸續浮現木板、桌腿、床架、鳥籠、玻璃窗，很快就會出現一座房子。我似乎看見奶奶停下織網的動作，站在窗前向我招手，手中梭子反射出竹片暗黃的色澤。爺爺也在屋子裡，他的破傘已經修好，傘骨堅固而挺拔，傘面散發黑夜的光芒。

最後，我看見納多，他在水中撈一張撲克牌，將打濕的牌放在嘴邊哈了一口氣，紙牌旋即平整如初。（全文完）

精華 FAQ

  • 開頭以強烈意象描寫洪水吞沒田地、房屋與路標，河面與河床彷彿失序奔跑，熟悉的植物也沉入水下，呈現出一片蒼茫而危險的災後景象。

  • 因為他聽見上游傳來哭聲、道士或和尚誦經聲，以及斷續的木魚聲，這些都指向喪事正在進行，讓他推斷村裡有人在清晨前後去世。

  • 房子像在水中航行，尋找新落腳處，象徵家園在災難中仍試圖延續；奶奶、爺爺與納多的出現，則讓漂流的景象帶有記憶、親情與生命韌性。

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表哥，你好嗎？（二）

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