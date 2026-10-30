AI摘要 文章摘要整理： 老馬與笑寒在平淡日常中談起人生與終點，朱子軒則傳來結婚消息，笑寒回到瀋陽參加婚禮，見證家人關係在歲月裡變得疏淡。

老馬膝蓋越來越不好，但每天早上還是堅持去花園剪枝，把那棵檸檬樹修得漂漂亮亮。笑寒有時候站在廚房窗口，看著他彎著腰、在晨光裡慢慢挪動的背影，會想起父親的口頭禪：「八個茶壺六個蓋，哪裡需要哪裡蓋。」她現在覺得，自己既不是茶壺，也不是蓋子了，她更像這房子本身──不需要去「蓋」什麼，只需要待在這裡，讓一切自然發生。

有天晚上，笑寒打開手機放起朴樹的〈平凡之路〉：「我曾經跨過山和大海，也穿過人山人海……」她想起東北的山、深圳的海，還有那個在民政局門口牽著她手走進地鐵站 的少年，如今在紐約讀大學了。

「我也跨過大洋，」老馬說，「但我從沒走過像你那樣的路。」

「路的終點都一樣。」她笑了。

「終點是什麼？」

「死唄。」

兩個人一起笑出聲，笑聲在安靜的客廳裡迴蕩。

那年寒假，朱子軒打電話來，說系裡認識了一個中國女孩，叫林曉，家在瀋陽。

11 故鄉的雲

朱子軒結婚的消息，是他在電話裡告訴笑寒的。「媽，我要結婚了。」少年的聲音變沉穩了，像他爸。

「跟誰？」

「我們系的，中國人，叫林曉，她爸媽在瀋陽。婚禮想在國內辦，你也回來吧，我爸也來。」

老馬想陪她一起回去，但他膝蓋疼、下肢靜脈有風險，醫生不建議長途飛行。「你別去了，我一個人就行。」老馬沒有堅持，只是把她要帶的東西一件件收拾好，動作很慢、很仔細。

瀋陽的婚禮擺了三十桌，笑寒到時，朱強已經在跟親家公說話，看見她，微微點了下頭。十多年過去，兩人之間只剩這一點點頭的客氣。（一二）