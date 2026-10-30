我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／鄭宗哲被紅襪交易至老虎 有望與李灝宇組台灣內野搭檔

黃仁勳防諜效應？矽谷AI公司教育員工別做「這些事」

歌過年華（一二）

瑜佳仁
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

老馬與笑寒在平淡日常中談起人生與終點，朱子軒則傳來結婚消息，笑寒回到瀋陽參加婚禮，見證家人關係在歲月裡變得疏淡。

老馬膝蓋越來越不好，但每天早上還是堅持去花園剪枝，把那棵檸檬樹修得漂漂亮亮。笑寒有時候站在廚房窗口，看著他彎著腰、在晨光裡慢慢挪動的背影，會想起父親的口頭禪：「八個茶壺六個蓋，哪裡需要哪裡蓋。」她現在覺得，自己既不是茶壺，也不是蓋子了，她更像這房子本身──不需要去「蓋」什麼，只需要待在這裡，讓一切自然發生。

有天晚上，笑寒打開手機放起朴樹的〈平凡之路〉：「我曾經跨過山和大海，也穿過人山人海……」她想起東北的山、深圳的海，還有那個在民政局門口牽著她手走進地鐵站的少年，如今在紐約讀大學了。

「我也跨過大洋，」老馬說，「但我從沒走過像你那樣的路。」

「路的終點都一樣。」她笑了。

「終點是什麼？」

「死唄。」

兩個人一起笑出聲，笑聲在安靜的客廳裡迴蕩。

那年寒假，朱子軒打電話來，說系裡認識了一個中國女孩，叫林曉，家在瀋陽。

11 故鄉的雲

朱子軒結婚的消息，是他在電話裡告訴笑寒的。「媽，我要結婚了。」少年的聲音變沉穩了，像他爸。

「跟誰？」

「我們系的，中國人，叫林曉，她爸媽在瀋陽。婚禮想在國內辦，你也回來吧，我爸也來。」

老馬想陪她一起回去，但他膝蓋疼、下肢靜脈有風險，醫生不建議長途飛行。「你別去了，我一個人就行。」老馬沒有堅持，只是把她要帶的東西一件件收拾好，動作很慢、很仔細。

瀋陽的婚禮擺了三十桌，笑寒到時，朱強已經在跟親家公說話，看見她，微微點了下頭。十多年過去，兩人之間只剩這一點點頭的客氣。（一二）

精華 FAQ

  • 老馬雖然膝蓋越來越不好，還是每天早上堅持去花園剪枝，把那棵檸檬樹修整得漂漂亮亮。這個動作不只是勞動，也像是他維持生活秩序與存在感的方式。

  • 她想起東北的山、深圳的海，以及那個曾牽著她走進地鐵站的少年，如今已在紐約讀大學。這些回憶讓她意識到自己一路跨過了許多地方，也跨過了人生的不同階段。

  • 因為十多年過去，笑寒與朱強之間只剩下見面點頭的客氣，親情已被時間磨得很淡。朱子軒在瀋陽辦婚禮，讓她回到熟悉卻又陌生的家庭現場，感受到關係的距離。

地鐵站

上一則

表哥，你好嗎？（二）

延伸閱讀

花路（二）

花路（二）
佛說

佛說
寵物（二）

寵物（二）
寵物（三）

寵物（三）

熱門新聞

退休歲月

2026-10-23 02:00

最後一份禮物

2026-10-24 02:00

那滿山的何首烏

2026-10-27 06:49

三宿戀

2026-10-24 02:00
二戰死難者的萬人坑紀念園

在婆羅洲雨林，遇見民主共和國

2026-10-27 02:00

放手，也是因為愛

2026-10-27 02:00

超人氣

更多 >
茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外

茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外
巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應
黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕

黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕
CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮

CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮
從紐約一路步行到舊金山 沒幾個小時他就被偷了

從紐約一路步行到舊金山 沒幾個小時他就被偷了