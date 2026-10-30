母雞生了一隻小鴨子（六）

AI摘要 文章摘要整理： 主角在醉酒場景中追問何香人的身分，回家後又持續被李榮邀飲，逐漸陷入紙醉金迷的依託，與妻子的關係則愈來愈疏離。

就在這個不合時宜的時刻，我突然問：「老郭，你見過李榮的老婆何香人嗎？」

老郭說：「怎麼沒見過！我們經常在一起玩。你也見過的，就是上次，我請你們唱K的那次，她也來了。」

「哪次？」

李榮說：「就是老郭光榮獲獎請客的那次，你喝醉了在睡覺。後來醒了，我介紹你們認識，你們還握了手。」

我說：「對啊，認識了十年，老郭總共請過一次客，我怎麼能忘記呢？」我慢慢回憶起那天的一些片段，好像是有那麼一回事，但想不起她長啥樣。

有些什麼把胸憋得難受，身子一偏，向外狂吐。他們兩個也學我的樣子，吐得死去活來。這塊草坪一年內，應該是不用施肥了。

有一個人站在我們面前，我老婆。她的眼睛紅紅腫腫的，說：「我找了你一個晚上。」

我掙扎著起來，搖搖晃晃，跟著老婆往家的方向走。

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此後的兩個月，我依舊無緣見到傳說中的何香人，雖然她已經搬到我們社區跟李榮同居了。之前我的確是見過她的廬山真面目，由於酒精的作用，我腦子裡只殘留了一點對她胸和腿的印象，別的就都沒了。如果這個時候讓我單獨在路上遇到她，肯定認不出。

我時不時被李榮喊去喝酒。從喝酒的頻率看，我們的友誼正在復甦，他那些隱密的事情被我知道的也越來越多。

李榮之所以頻繁地請喝酒，是因為他最近混得還不錯，能報銷餐費。他說他喝成這個樣子，還遠遠未到上司給他的限額。反正我跟老婆的關係越走越遠，也樂得在外頭有所依託。紙醉金迷勉強算得上一種快樂的生活方式。（六）