表哥，你好嗎？（三）
瑪麗在家人質疑下選擇自己的職涯，從吉姆身上學會尊重自我；多年後吉姆罹病住院，兩人以平靜談話陪伴彼此面對人生與離別。
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瑪麗在家人質疑下選擇自己的職涯，從吉姆身上學會尊重自我；多年後吉姆罹病住院，兩人以平靜談話陪伴彼此面對人生與離別。
瑪麗念的是商學院。大家都認為，她會進一家大公司。最好能像吉姆一樣，穩定、體面、收入高。
可是她辭掉第一份工作，跑去一家小出版社。
母親氣得整整一個星期沒有和她說話。
親戚聚餐時，也有人忍不住開口：「好好的大公司不待，跑去做那個？」
「能有前途嗎？」
「女孩子還是要穩定一點。」
瑪麗一開始還會解釋。後來，她漸漸不說了。
她慢慢明白，有些人問你為什麼，不是想知道答案，只是希望你的答案和他們的一樣。
那一年，她又去倫敦。
晚上，她和吉姆坐在河邊。風吹得很冷。
她忽然說：「我辭職了。」
吉姆沒有露出驚訝，只是問：「你後悔嗎？」
「不後悔。」
「那就好。」
「你不問我為什麼？」
吉姆望著河面，「如果妳知道自己為什麼，就不用向我解釋。」
瑪麗忽然笑了，「你知道嗎？全家只有你一個人沒有勸我。」
吉姆也笑了，「人生是妳的。」
這句話，他說得很輕，卻一直留在她心裡。
那天回家路上，瑪麗一直想著那句話。
她忽然明白，原來有些人真正想要的，不是她的答案。他們只是希望，她活成他們熟悉的樣子。
她想到吉姆。
他是不是也曾經站在很多人的期待中央？
幾年後的一個冬天，她再次來到倫敦。
這一次，吉姆瘦了很多，臉色也比以前蒼白。
「是不是太累了？」她問。
吉姆笑了笑，「年紀到了。」
「你才四十幾歲。」
「有年紀了。」
她沒有再追問。可是，她越來越常看見他發呆。
有一次，他們一起整理家裡。
客廳放著兩個大紙箱，裡面全是準備捐出去的東西。唱片機、舊書、衣服，還有一些她從沒見過的擺設。
「怎麼突然整理？」
她蹲在地上，一本一本翻著那些書。
「東西太多了。」吉姆淡淡地說，「以後也用不到。」
她拿起一張老照片。照片裡，是年輕時候的吉姆，笑著。
「這個也要丟？」
「嗯。」
「哥，這可是照片。」
「放著也是放著。」
瑪麗忽然有些著急，「可是，這些都是回憶。」
吉姆沉默了很久。久到她以為，他沒有聽見。
過了一會兒，他才開口：「我不想留下回憶。也不想被記住。」
瑪麗愣住了。
她慢慢放下手裡的照片，望著他。
他站在窗邊。
冬天的陽光很淡，落在他身上。那身一直筆挺的西裝，第一次顯得太大了。
他看起來忽然很瘦、很單薄。
瑪麗想說什麼。可是最後，她一句話也沒有說。
那天下午，他們把兩大箱東西搬到樓下。
慈善機構的車很快開走了。吉姆一直站在路邊，看著車子消失，一句話也沒有說。好像他送走的，不只是那些舊東西。
●
第二年春天，瑪麗接到母親的電話。
電話響的時候，她正在公司校稿。窗外下著細雨。她一邊接起電話，一邊隨手拿起紅筆。
「妳表哥住院了。」
瑪麗愣了一下，「怎麼了？」
「身體出了點問題。」
「什麼問題？」
電話那頭沉默了幾秒。
「回來再說吧。」
掛上電話，她看著桌上的稿子，卻一個字也看不進去。
她立刻訂了最快一班飛往倫敦的機票。
一路上，她不停告訴自己，也許沒有那麼嚴重。
可是飛機落地後，她在醫院看見他的第一眼，就知道不能再騙自己了。
短短幾個月，他瘦得幾乎變了一個人。臉頰陷了下去，頭髮很短。病號服穿在身上，空空的。
唯一沒有變的，是他平靜的眼神。
「來了。」他笑著說。彷彿她只是來家裡吃頓飯。
瑪麗點點頭，努力笑了一下。
「不是說只是身體不好嗎？」
「現在也是。」他回答。
她沒有追問病名。
兩個人坐著。窗外的樹剛長出嫩葉。
陽光照進病房。安靜得可以聽見點滴一滴一滴落下的聲音。
過了很久，吉姆忽然問：「工作還喜歡嗎？」
瑪麗笑了，「你怎麼第一句還是問我？」
「因為妳比我年輕。」
「所以呢？」
「妳還有很多時間。」
她低著頭，沒有回答。
那天下午，他們聊了很多。
聊外婆以前做的菜，聊小時候一起抓蟬，聊出版社最近出版的新書。
惟獨沒有聊病，也沒有聊死亡。
兩個人默契地繞過一座山。誰都知道山在那裡。誰也沒有回頭看。
之後的幾個月，瑪麗只要有假，就飛去倫敦。
吉姆住院的時間越來越長。有時精神很好，有時一句話也不想說。
她開始習慣陪著他沉默。
有一次，她削蘋果，削得坑坑疤疤。
吉姆笑了，「還是一樣。」
「什麼？」
「削水果很難看。」
「有得吃就好了。」
「外婆以前每次都說，妳削得像狗啃。」
瑪麗忍不住笑了。笑聲慢慢停下來。
病房裡只剩下點滴的聲音。
有一天傍晚，病房裡只有他們兩個。
外面的夕陽照得整個房間都是金色的。
吉姆忽然說：「如果有一天，全世界都希望妳不要那樣做，可是妳知道，那才是真正的妳。」
他停了很久。
瑪麗望著他，「哥。」
「嗯？」
「我知道。」
吉姆的母親很少出現在病房。偶爾來，也是坐一會兒就離開。
她總是帶著水果、帶著湯，問醫生病情。
她很少和吉姆說話。
吉姆離開前一個星期，精神忽然很好。醫生說，也許可以回家住幾天。
他回到了自己的公寓。
屋子比以前更空了。很多家具都不見了。書少了。畫少了。植物也沒有了。
晚上，兩人坐在窗邊。
城市的燈一盞一盞亮起。
瑪麗忽然說：「哥。」
「嗯？」
「你有沒有後悔過？」
「什麼？」
她不知道該怎麼問。最後只是輕輕說：「很多事情。」（三）
因為她不想只活成別人期待的樣子，也不願被穩定、體面、收入高的標準綁住。她後來明白，真正重要的是自己是否認同這份選擇。 吉姆沒有責備她，只問她後不後悔，並告訴她只要知道自己為什麼，就不必向任何人解釋。他的支持讓瑪麗感受到真正的尊重。 他開始整理家中物品，連照片都想捐掉，表示不想留下回憶，也不想被記住。面對疾病與可能的死亡，他選擇平靜接受，並把時間留給家人。
精華 FAQ
因為她不想只活成別人期待的樣子，也不願被穩定、體面、收入高的標準綁住。她後來明白，真正重要的是自己是否認同這份選擇。
吉姆沒有責備她，只問她後不後悔，並告訴她只要知道自己為什麼，就不必向任何人解釋。他的支持讓瑪麗感受到真正的尊重。
他開始整理家中物品，連照片都想捐掉，表示不想留下回憶，也不想被記住。面對疾病與可能的死亡，他選擇平靜接受，並把時間留給家人。
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