表哥，你好嗎？（三）

圖／薛慧瑩

AI摘要 文章摘要整理： 瑪麗在家人質疑下選擇自己的職涯，從吉姆身上學會尊重自我；多年後吉姆罹病住院，兩人以平靜談話陪伴彼此面對人生與離別。

瑪麗念的是商學院。大家都認為，她會進一家大公司。最好能像吉姆一樣，穩定、體面、收入高。

可是她辭掉第一份工作，跑去一家小出版社。

母親氣得整整一個星期沒有和她說話。

親戚聚餐時，也有人忍不住開口：「好好的大公司不待，跑去做那個？」

「能有前途嗎？」

「女孩子還是要穩定一點。」

瑪麗一開始還會解釋。後來，她漸漸不說了。

她慢慢明白，有些人問你為什麼，不是想知道答案，只是希望你的答案和他們的一樣。

那一年，她又去倫敦。

晚上，她和吉姆坐在河邊。風吹得很冷。

她忽然說：「我辭職了。」

吉姆沒有露出驚訝，只是問：「你後悔嗎？」

「不後悔。」

「那就好。」

「你不問我為什麼？」

吉姆望著河面，「如果妳知道自己為什麼，就不用向我解釋。」

瑪麗忽然笑了，「你知道嗎？全家只有你一個人沒有勸我。」

吉姆也笑了，「人生是妳的。」

這句話，他說得很輕，卻一直留在她心裡。

那天回家路上，瑪麗一直想著那句話。

她忽然明白，原來有些人真正想要的，不是她的答案。他們只是希望，她活成他們熟悉的樣子。

她想到吉姆。

他是不是也曾經站在很多人的期待中央？

幾年後的一個冬天，她再次來到倫敦。

這一次，吉姆瘦了很多，臉色也比以前蒼白。

「是不是太累了？」她問。

吉姆笑了笑，「年紀到了。」

「你才四十幾歲。」

「有年紀了。」

她沒有再追問。可是，她越來越常看見他發呆。

有一次，他們一起整理家裡。

客廳放著兩個大紙箱，裡面全是準備捐出去的東西。唱片機、舊書、衣服，還有一些她從沒見過的擺設。

「怎麼突然整理？」

她蹲在地上，一本一本翻著那些書。

「東西太多了。」吉姆淡淡地說，「以後也用不到。」

她拿起一張老照片。照片裡，是年輕時候的吉姆，笑著。

「這個也要丟？」

「嗯。」

「哥，這可是照片。」

「放著也是放著。」

瑪麗忽然有些著急，「可是，這些都是回憶。」

吉姆沉默了很久。久到她以為，他沒有聽見。

過了一會兒，他才開口：「我不想留下回憶。也不想被記住。」

瑪麗愣住了。

她慢慢放下手裡的照片，望著他。

他站在窗邊。

冬天的陽光很淡，落在他身上。那身一直筆挺的西裝，第一次顯得太大了。

他看起來忽然很瘦、很單薄。

瑪麗想說什麼。可是最後，她一句話也沒有說。

那天下午，他們把兩大箱東西搬到樓下。

慈善機構的車很快開走了。吉姆一直站在路邊，看著車子消失，一句話也沒有說。好像他送走的，不只是那些舊東西。

●

第二年春天，瑪麗接到母親的電話。

電話響的時候，她正在公司校稿。窗外下著細雨。她一邊接起電話，一邊隨手拿起紅筆。

「妳表哥住院了。」

瑪麗愣了一下，「怎麼了？」

「身體出了點問題。」

「什麼問題？」

電話那頭沉默了幾秒。

「回來再說吧。」

掛上電話，她看著桌上的稿子，卻一個字也看不進去。

她立刻訂了最快一班飛往倫敦的機票。

一路上，她不停告訴自己，也許沒有那麼嚴重。

可是飛機落地後，她在醫院看見他的第一眼，就知道不能再騙自己了。

短短幾個月，他瘦得幾乎變了一個人。臉頰陷了下去，頭髮很短。病號服穿在身上，空空的。

唯一沒有變的，是他平靜的眼神。

「來了。」他笑著說。彷彿她只是來家裡吃頓飯。

瑪麗點點頭，努力笑了一下。

「不是說只是身體不好嗎？」

「現在也是。」他回答。

她沒有追問病名。

兩個人坐著。窗外的樹剛長出嫩葉。

陽光照進病房。安靜得可以聽見點滴一滴一滴落下的聲音。

過了很久，吉姆忽然問：「工作還喜歡嗎？」

瑪麗笑了，「你怎麼第一句還是問我？」

「因為妳比我年輕。」

「所以呢？」

「妳還有很多時間。」

她低著頭，沒有回答。

那天下午，他們聊了很多。

聊外婆以前做的菜，聊小時候一起抓蟬，聊出版社最近出版的新書。

惟獨沒有聊病，也沒有聊死亡。

兩個人默契地繞過一座山。誰都知道山在那裡。誰也沒有回頭看。

之後的幾個月，瑪麗只要有假，就飛去倫敦。

吉姆住院的時間越來越長。有時精神很好，有時一句話也不想說。

她開始習慣陪著他沉默。

有一次，她削蘋果，削得坑坑疤疤。

吉姆笑了，「還是一樣。」

「什麼？」

「削水果很難看。」

「有得吃就好了。」

「外婆以前每次都說，妳削得像狗啃。」

瑪麗忍不住笑了。笑聲慢慢停下來。

病房裡只剩下點滴的聲音。

有一天傍晚，病房裡只有他們兩個。

外面的夕陽照得整個房間都是金色的。

吉姆忽然說：「如果有一天，全世界都希望妳不要那樣做，可是妳知道，那才是真正的妳。」

他停了很久。

瑪麗望著他，「哥。」

「嗯？」

「我知道。」

吉姆的母親很少出現在病房。偶爾來，也是坐一會兒就離開。

她總是帶著水果、帶著湯，問醫生病情。

她很少和吉姆說話。

吉姆離開前一個星期，精神忽然很好。醫生說，也許可以回家住幾天。

他回到了自己的公寓。

屋子比以前更空了。很多家具都不見了。書少了。畫少了。植物也沒有了。

晚上，兩人坐在窗邊。

城市的燈一盞一盞亮起。

瑪麗忽然說：「哥。」

「嗯？」

「你有沒有後悔過？」

「什麼？」

她不知道該怎麼問。最後只是輕輕說：「很多事情。」（三）