AI摘要 文章摘要整理： 主角在恐懼與不安中醒來，察覺屋內曾有陌生人影；隔日村莊遭風災與洪水重創，屋頂掀翻、道路狼藉，連橋都消失不見。

我重新閉上眼睛，一動不動地躺著。這次，耳邊傳來「卡」的一聲，鎖舌落入凹槽，一切又回到原點。

床前的人影消失了，似乎剛才的一切只是夢境。我把腦袋重新埋進被子裡，雙臂交叉，放在胸前，心臟馬上要從胸腔裡跳出來。屈身，捏了捏兩側腳踝，就像捏著木偶的腿。

閉上眼睛，人影又於眼前浮現，棕綠色的眼睛好像被釘在黑色天花板上，一動不動地看著我。腦海裡自動調出那張粉色明信片，光潔的腳踝上套著酒杯形的高跟鞋。我似乎明白了什麼，身體莫名地感到惡心。我想起廁所裡那些帶血的草紙、衛生帶，嘔吐的感覺更明顯了。我知道自己總有一天，也會擁有那些祕密。

第二天清晨，我艱難地從床上爬起來，走到樓下。早飯已經做好。海莉坐在餐桌前等著我。廚房間沒有海永。我快速掃視一遍，書桌前也沒有他。這時候，海莉說，大風把一戶人家的屋頂掀翻了，很多人都跑去看熱鬧了，海永哥也趕去了。

見鬼了，他怎麼會對這種事情感興趣，海莉又嘀咕了句。

我冷冷地望了海莉一眼，沒說話。

此刻，如果她問起哥哥的事，我大概會全盤托出，但她什麼也沒說。口中食物又冷又濕，散發出一股難聞的氣味，讓人作嘔。

我離開海莉家，來到村街上。外面發生的一切遠超我的想像。一夜之間，什麼都變了。沿途是東倒西歪的樹木，吹落的碎瓦片，密集的電線死蛇般纏繞在一起。有老嫗在哭號，說洪水帶走他的豬崽，給龍王爺送去了。有男人在小心翼翼地收拾屋頂上的碎瓦片，就像在拾掇自己的牙床。一路上，我在尋找橋，可根本不見橋的蹤影。（八）