AI摘要 文章摘要整理： 笑寒在多年努力後取得學士文憑，進一步修讀心理學並成為正式教師，最終以自身經歷激勵學生看見未來可能。

笑寒站在門口看了一會兒，想起這個房間以前亂得像豬窩，現在空了。

「到了給我打電話。」

「又不是不回來。」

車來了，少年上車，車窗搖下來衝她擺了擺手。笑寒站在院子裡，看著車消失在街角。轉身回屋，發現老馬已經把她的咖啡煮好了，放在餐桌上。

兩年後，笑寒真的拿到了那張遲到三十多年的學士文憑。畢業典禮那天，她穿上長袍，方帽子底下壓著已經花白的鬢角。台下坐著老馬──頭髮全白了，走路已經有點跛。朱子軒特意從紐約飛回來，還有幾個她教過的學生舉著手寫的牌子。

校長念到她名字時，笑寒忽然想起十七歲那年，父親在書房裡徹夜不熄的那盞燈。她在心裡說了一句：爸，我考上了，雖然晚了三十年。

拿到文憑後她沒停下來，接著報了心理學研究所課程。她發現自己對「發展心理學」特別感興趣──人是怎麼從嬰兒變成老人的。教授講埃里克森的「人格發展階段論」，講到「中年期」的「生產力停滯」，她在筆記上寫：「我大概在生產力這一邊。」

老馬問她是不是停滯了，她想了想，搖頭──她忽然意識到，自己這些年之所以拚命往前走，未必全是為了補上當年那場高考 。更多的，是不想讓自己變成那種回頭一看，日子全是空的人。

她也在中學轉正了，成了正式的科學老師。有個黑人男孩弗蘭克以前是班裡最調皮的，有次問她：「你見過真正的火山嗎？」

「那就去，」笑寒說，「把地理學好，將來當地質學家，天天看火山。」

弗蘭克愣了一下，咧開嘴笑了。他說從來沒人告訴過他，他可以當地質學家。（一一）