母雞生了一隻小鴨子（五）

AI摘要 文章摘要整理： 主角在情緒低落時偶遇李榮與老郭，三人醉酒露宿草坪，隔天驚覺財物被偷，卻又在狼狽中苦中作樂。

事情往往就是這樣的，當你刻意要找什麼人時，卻一直找不到。再次見到馬蘭，已經是兩個月以後了。

●

又過了個把月，有天晚上，我跟老婆吵架生悶氣，自己跑到樓下瞎逛，神奇地看到李榮和老郭在社區的草坪上喝啤酒，地上倒著幾個空啤酒瓶，還有幾瓶未開的。

老郭開會時頂撞了上司被貶職，流放到最窮、最偏僻的記者站，鬱悶難當，來找李榮講心事。李榮似乎也有心事，但他不肯講。就這樣，三個鬱悶的男人在草地上傻喝，喝完再去買。

保安在我們旁邊來回巡視過好幾次後，實在忍不住提醒我們，喝完要把酒瓶帶走，不要把美麗的草坪搞得烏煙瘴氣。我們滿口答應，還邀請保安大哥一起喝。

保安一臉正氣地說：「我們公司規定，值班期間喝酒是要被開除的，我可不能因為幾口啤酒，弄丟了工作。」這保安真不把自己當外人，以為我們真想邀他喝酒。

我倒在地上仰天長笑。保安又提醒我們小點聲。老郭惡從膽邊生，一邊喊著「你他媽的煩死了」，一邊拿起酒瓶，作狀要砸他。

我們都醉得不行，在草地上一直睡到天亮才被凍醒。醒過來後，我們的衣服像游完泳一樣濕透了。我咂咂嘴說：「露水有點鹹。」醉得多誇張才能睡得這麼沉！

醒來的一刻，我們相顧惘然，以為自己身處地獄。

他們的手機不見了，錢包也被掏空了，身上一分錢現金不剩……還好銀行卡、證件都還在，被扔在一旁。我什麼也沒丟，因為我身上除了鑰匙，什麼也沒帶。

我們罵罵咧咧了半天，相互看看，忍不住倒地狂笑。笑著、笑著，李榮說他想哭但又哭不出來。我提議把空啤酒瓶拿去賣了，好讓老郭有回家的路費。（五）