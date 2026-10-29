表哥，你好嗎？（二）

圖／薛慧瑩

AI摘要 文章摘要整理： 瑪麗在倫敦與表哥吉姆相處的過程中，從細節裡看見他沉默、孤獨卻始終體貼的一面，也重新想起童年記憶與兩人的親近。

「你怎麼知道我還喜歡這個？」

吉姆笑了笑，「你一直都喜歡啊！」

她望著那盒餅乾，忽然有些鼻酸。原來，在她沒有注意的地方，表哥一直記得她。

而她呢？她有多久沒有真正看看他了？

那天晚上，他們一起吃晚餐。吉姆煮了兩碗很簡單的麵。一邊吃，一邊聊天。

聊外婆、聊工作，聊她剛畢業，還不知道未來要做什麼。

吃到一半，她忽然問：「哥，你快樂嗎？」

吉姆拿著筷子的手停了一下，很短很短的一下。如果不是一直看著他，她大概不會發現。

「還不錯。」他回答得很自然。

瑪麗沒有追問，只是低頭繼續吃麵。可是那一刻，她心裡忽然升起一種說不出的感覺。

她覺得，表哥好像把什麼東西關在很深很深的地方。

她不知道那是什麼，也不知道該怎麼問。

從那一天開始，她開始注意到一些以前沒有注意過的事情。

例如，他很少提起自己。她說十句話，他只說一句。

她問他最近怎麼樣，他總是回答：「都一樣。」

她問工作辛苦嗎，他說：「還好。」

她問有沒有喜歡的人，他笑笑，「工作太忙。」

那天夜裡，瑪麗睡不著。她起床倒水，客廳的燈還亮著。

吉姆坐在落地窗前，沒有開電視、沒有看書，只是安靜地望著外面的城市。

她沒有走過去，只是站在走廊，看著他的背影。

那個背影忽然讓她想到一個人。一個站在海邊的人。

海很大。風也很大。可是那個人只是站著，很久很久。

她輕輕退回房間，關上門，沒有打擾他。

第二天早上，瑪麗醒來的時候，屋子裡已經飄著咖啡和烤麵包的香味。

她走出房門，吉姆正站在廚房裡。

白襯衫的袖子捲到手肘，背對著她，平底鍋裡的雞蛋發出細細的聲音。

「早。」

他沒有回頭，卻知道她起床了。

「早。」

她坐到餐桌旁，看著窗外。倫敦的天空依舊灰灰的。

她忽然笑了。

「怎麼了？」

吉姆把早餐放到她面前。

「沒什麼，只是覺得這裡每天都像快下雨。」

吉姆也笑了，「住久了就習慣了。」

「你真的習慣了嗎？」

他沒有立刻回答，只是替她把牛奶倒進杯子。

「人什麼都會習慣。」

瑪麗不知道為什麼，心裡微微一沉。她總覺得，表哥說的不只是天氣。

那天中午，她到吉姆公司找他吃飯。

吉姆的辦公室在二十三樓的角落，兩面都是落地窗。

她站在窗前，看著遠方蜿蜒的河流。

「站在這裡，好像全世界都很小。」

吉姆笑了笑，「只是看起來而已。」

沒多久，有人敲門。一位年輕女同事探頭進來。

「吉姆，會議提前十分鐘。」

她這才注意到瑪麗。「不好意思，我不知道你有客人。」

吉姆介紹得很自然：「我表妹。」

那位同事立刻露出笑容，「原來如此，我們還以為……」

她沒有把話說完，只是不好意思地笑了笑。

等她離開後，瑪麗忍不住問：「以為什麼？」

吉姆拿起桌上的文件，「沒什麼。」

「哥。」她看著他，「她們是不是以為我是你女朋友？」

吉姆停了一下，笑得有些無奈。「嗯。」

那天吃飯時，路上遇見不少人。一路上，不斷有人停下腳步。

「女朋友？」

「不是，是我表妹。」

下一個人也是。再下一個人也是。

到了餐廳，瑪麗已經數不清自己回答過多少次。

走出餐廳後，瑪麗忽然停下腳步。「很累吧？」

吉姆看著她，「什麼？」

「一直回答別人的問題。」

瑪麗望著眼前的表哥，忽然想不起來，他是從什麼時候開始，不再那樣笑了。

●

接下來幾年，瑪麗偶爾到倫敦出差。每一次，她都住在吉姆家。

客房永遠乾乾淨淨。冰箱裡永遠放著她喜歡的食物。甚至牙刷、毛巾，都替她準備好了。

她笑著說：「哥，你可以去開民宿了。」

吉姆只是笑，「習慣而已。」

她慢慢發現，他的生活裡，所有東西都有固定的位置。

襯衫按照顏色排列，鞋子擦得發亮，書架沒有一點灰塵，冰箱裡的食物永遠不會放到過期。

一切都井井有條，整齊得幾乎沒有生活的痕跡。

有一次，她半夜起來喝水，發現吉姆坐在客廳，桌上放著一杯已經冷掉的茶。

燈沒有開，只有窗外的燈光照進來。

「還沒睡？」她輕聲問。

吉姆回過頭，「睡不著。」

「工作壓力太大？」

吉姆沒有回答。

她走到他旁邊坐下。兩人一起望著窗外。沉默了很久。

吉姆忽然說：「妳還記得外婆家那棵龍眼樹嗎？」

瑪麗笑了：「記得。」

「有一次，妳爬上去，下不來。」

「明明是你騙我上去的。」

「最後還是我把妳背下來。」

兩個人一起笑了。那一瞬間，瑪麗忽然看見了小時候的表哥。（二）