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洪水來了（七）

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AI摘要

文章摘要整理：

敘事者在半夢半醒間被童年記憶與現實黑暗交疊包圍，先感到一隻冷硬大手觸摸腳踝，隨後陌生人更進一步捂住他的口鼻。

我睡著了，夢見九歲的納多將手指戳進一個小孩的眼睛裡，那個人的爺爺來家裡告狀，揚言要把家裡最值錢的東西搬走。他看見我的羊皮靴子，大紅色，皮色油亮，像一團火焰，說要拿回去給小孫女穿。夢裡，我急得大叫，抓住靴子的後跟不鬆手。

這時，我感到自己的腳踝被一隻大手握住。那手很冷、很硬，就像鐵做的，上面還帶著汗漬。一雙流著汗漬的鐵手，緊攥著我的腳踝不放，好像那上面有什麼讓他著迷的東西。繼而，那手沿著小腿，緩慢地摩挲著，又顫慄著縮回去。

我完全醒了，身體好像被人提著，懸在半空。

很久以前，七、八歲時，那天午後，我看見一個女孩跟在一個男孩後面，他們走到葡萄架下停下。那裡倒扣著一只廢棄的風櫃。他們躲在風櫃下「打針」，男孩扮演「醫生」，女孩扮演「病人」。醫生拿著麥稈做的針筒，在病人屁股上戳來戳去。男孩、女孩發出嗤嗤的笑聲，那聲音像風吹麥浪，一點點傳到我耳邊。

此刻，我躺在床上，既不敢動彈，更不敢睜開眼睛。那隻濕冷的手又回來了，仍握著我的腳踝不鬆開。它停在那裡，一動不動。我屏住呼吸，我很想知道它會怎麼做。黑暗中，我等待著，好像看見男孩、女孩在風櫃裡的身影。

就在這時，那隻潮乎乎、混合著墨水與青菜味的大手，從我腿上移開了，就像動物將觸角從外部世界撤回。我聽見一聲嘆息。黑暗中，那對琥珀色的眼睛，變成了棕綠色，閃爍著慌亂而無助的光。我發現自己已經睜開眼睛。就在那一刻，我的口鼻忽然被捂住！我沒有說話，也沒有喊叫。（七）

精華 FAQ

  • 夢中出現孩子傷害別人、家長上門索賠與搶走羊皮靴的情節，顯示敘事者內心充滿不安、焦慮與失控感，也為後續遭遇埋下恐懼氛圍。

  • 那隻手先緊握敘事者的腳踝，接著沿著小腿緩慢摩挲，之後又縮回去，像是在試探或確認什麼，整個過程令人感到壓迫與驚惶。

  • 當敘事者睜開眼後，對方立刻捂住他的口鼻，意味著入侵已從觸碰升級為控制呼吸的危險行為，顯示他正面臨直接的人身威脅。

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