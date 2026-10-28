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歌過年華（一○）

瑜佳仁
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AI摘要

文章摘要整理：

笑寒用貼紙與陪伴幫助受霸凌的艾米麗重建自信，也在教書中看見自己與學生共同成長，最後朱子軒順利赴紐約讀大學。

老馬來敲車窗，她不開。他就站在車旁等著，一直等到她自己出來。

「他們欺負一個孩子。」

「你可以幫她，」老馬說，「不是去對抗體制，而是陪在她身邊。」

第二天笑寒帶了一包貼紙到教室，一種鏤空的翅膀形狀，在光下會折射出彩虹的顏色。每節課結束，她給表現最好的學生貼一張「隱形翅膀」。漸漸的，連那個嘲笑她的男孩都為了拿到貼紙，認真做起了實驗記錄。

艾米麗拿到第一張貼紙時，眼睛亮了一下，後來主動留下來，說班裡女生嘲笑她的口音和長相。

「我年輕的時候也有人覺得我醜，」笑寒說，「覺得我皮膚太黑、說話土。但你看，我現在站在這裡教你們科學，還有一個兒子，是我這輩子最驕傲的事。」她把貼紙貼在艾米麗手背上，「不是因為我給你的，是因為你值得。」

後來艾米麗沒再被欺負。有一天那幾個女生又想倒她的午餐，艾米麗站起來，當著全班的面說：「住手，如果你們再這樣，我就去找校長。」

期末艾米麗給笑寒寫了封信，說她想申請更好的高中，因為她想當老師，「謝謝你做我的翅膀，即使你說翅膀是隱形的。」

笑寒把信摺好，放進父親的搪瓷缸──現在成了她的百寶箱。車裡放著〈隱形的翅膀〉：「我知道我一直有雙隱形的翅膀，帶我飛，飛過絕望……」她想，翅膀可能真的是隱形的，別人看不見，但每一次扇動都是痛的，而痛會提醒你，你還在飛。

那幾年她一頭扎進教書裡，等她抬起頭，朱子軒已經收到了紐約一所大學的錄取通知書。

10 平凡之路

朱子軒上了大學，去了紐約。走之前他把房間收拾得乾乾淨淨，被單都疊成了豆腐塊。（一○）

精華 FAQ

  • 她帶了一包「隱形翅膀」貼紙到教室，讓每節課表現最好的學生獲得鼓勵，藉此轉移同儕的注意力，也讓受欺負的孩子感受到被看見與被肯定。

  • 因為笑寒不只給她貼紙，更分享自己曾被嫌醜、被看不起的經歷，讓艾米麗明白自己值得被尊重，於是她開始主動反擊，終於不再任人欺負。

  • 艾米麗在支持下重拾自信並立志當老師，笑寒也把教書當成生命重心；同時朱子軒已拿到紐約大學錄取，準備離家展開新的求學旅程。

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