母雞生了一隻小鴨子（四）

AI摘要 文章摘要整理： 李榮又講了一堆不靠譜的話，作者並未當真；隔天卻在餐廳巧遇他的前妻馬蘭，見她與帥氣男伴親密同行，最後還替作者一家買單。

「你兒子在哪裡？」我兒子問。

「李叔叔家的是妹妹，你別聽李叔叔胡說八道。」我把兒子轟走，對李榮說：「我看你長相，是岳父的命──快生吧，養大後給我當兒媳婦。」

又瞎扯了一會，我們各自回家。講心裡話，我不相信李榮剛才那些話。他這個人半輩子都在做不靠譜的事、講不靠譜的話，他留給我的印象就是強烈地不靠譜。我跟他之間也是不靠譜的酒肉朋友，託住得近的福，才有機會經常在一起廝混。他嘴裡說的現任女朋友何香人是哪個，我完全沒印象──這麼獨特的名字，聽一次一輩子也無法忘記的。

事情就是這麼巧，第二天中午，我同學過來玩，我帶著家人請他在社區附近的餐廳吃飯時，遇到了李榮的前妻馬蘭。馬蘭無意中抬頭望到我後，明顯愣了一下，向我點頭示意，算是打招呼。

他們那邊，除了馬蘭和她恩愛的父母外，還有一位很帥的男青年。猛一看，那帥哥跟李榮真有些像，唇紅齒白、眉清目秀，齊肩長髮紮在後腦，就連身材也相差不大，頗有點明星範。馬蘭和那男的神態親暱，跟以前她跟李榮在一起時相差不大。

我想到一句話，忍不住笑了笑，兒子問：「你為什麼自己笑？」

我說：「想到很快可以吃到美味的牛排，我忍不住笑了起來。」

「這個好笑嗎？」

「生活這麼美好，當然好笑。」

我想到的那句話是：馬蘭好色的本性一如既往。

等我們吃飽喝足要結帳時，服務員說我們的單已經被馬小姐結過了。

我想不明白馬蘭幹麼要施恩於我。我不想平白無故地承了她這個人情，打算在下次遇到時把錢還給她。（四）