表哥，你好嗎？（一）

圖／薛慧瑩

AI摘要 文章摘要整理： 在吉姆的追悼會上，瑪麗聽見眾人以不同身份悼念他，並透過童年與倫敦重逢的回憶，重新理解這位表哥沉默外表下的細膩與關愛。

「表哥，你好嗎？」

瑪麗看著表哥，看著那張安靜的臉，很久、很久。

他沒有回答。

吉姆一直都是房間裡最安靜的人。現在，他更安靜了。

身後開始有人說話。

「吉姆一直都是個很好的人。」

「他是我見過最沉穩的人。」

「他從來不發脾氣。」

瑪麗安靜地聽著。

每一個人口中的吉姆都不一樣。如果每一個人都寫一篇關於吉姆的故事，每一篇都會是真的。

只是，那不是同一個人。可是，那又有什麼關係呢？

活在瑪麗心裡的，是她的表哥。

母親寫的是兒子。同事寫的是上司。下屬寫的是恩人。朋友寫的是朋友。

她的，是表哥。

她望著照片。照片裡的吉姆穿著深藍色西裝，頭髮梳得整整齊齊，微微笑著。

那是她最熟悉的樣子。

「吉姆是公司最年輕的副總裁。」有人說。

瑪麗想起那個爬到樹上，不肯下來的男孩。

「他總是知道答案。」又有人說。

可是小時候，表哥明明最不會認路。

瑪麗安靜地聽著。

「禮貌、溫和、恰到好處。」

可是瑪麗記得另一種笑。

那種笑會露出整排牙齒，會笑到眼睛瞇成一條線，會笑得整條街都聽得見。

她忽然很想念那個笑。

追悼會開始了。

第一位上台的是公司的總經理。

他站在麥克風前，停頓了一下，像是在整理情緒。

「吉姆是我見過最沉穩的人。他總是把事情做到最好，總是把別人放在自己前面。他從不抱怨。」

從不抱怨嗎？是啊，她也幾乎沒有聽過表哥抱怨。

可是，一個人真的可以一輩子沒有怨言嗎？還是，只是沒有說出口？

接著是一位合作多年的客戶。然後是大學同學。然後是親戚。

每一個人都帶著一段屬於自己的吉姆。

瑪麗慢慢發現，整個房間裡的人，都在悼念自己認識的那一個吉姆。沒有人說錯，只是沒有人看見全部。

她呢？她看見過完整的表哥嗎？

她一直以為，自己是懂他的。可是此刻，她卻沒有把握。

她再一次望向那張安靜的臉。

「表哥，你好嗎？」她在心裡又問了一次。

依舊沒有回答。卻有一段很久以前的記憶，慢慢浮現。

那一年，她六歲。吉姆十二歲。

過年，全家人都聚在外婆家。大人忙著聊天，小孩忙著跑來跑去。

瑪麗最喜歡跟著表哥，因為表哥從來不嫌她煩。她走到哪裡，他就帶她到哪裡。她要玩什麼，他總會陪她。

那天下午，她穿著新外套，一路跑出院子。外套的釦子扣得歪歪斜斜，一顆高一顆低。

吉姆叫住她：「過來。」

她乖乖站到他面前。

他低著頭，一顆一顆把釦子解開，又一顆一顆重新扣好。動作很慢、很認真，像在做一件重要的事情。

「好了。」他退後一步，看了一眼。「現在比較好看。」

瑪麗低頭看著自己的外套。她其實看不出有什麼差別。

可是她笑了，因為表哥笑了。

那個時候，他還很愛笑。

外婆家的院子很大，有一棵龍眼樹。他們常常坐在樹下，一起吃冰棒。

吉姆總是吃得很慢，她總是吃得很快。每次都是她先吃完，眼巴巴望著他的。

吉姆看見了，總是假裝沒發現。等剩下一半，再遞給她。

「我吃不下了。」他說。

很多年後，瑪麗才知道，他不是吃不下，只是一直讓著她。

那一年夏天，他們一起抓蟬，一起放風箏，一起躲在棉被裡看手電筒照出來的影子。

有一次下雨停電，外婆點起蠟燭。

屋子裡暗暗的。其他小孩都怕黑，只有吉姆拉著她，拿著蠟燭，到處假裝探險。

他把椅子說成高山，把沙發說成山洞，把廚房說成海盜的祕密基地。

瑪麗笑得肚子都痛了。

那時候，她一直覺得，表哥長大一定會成為世界上最快樂的大人。

她從來沒有想過，有一天，他會變成房間裡最安靜的人。

●

追悼會結束後，人們開始自由走動。有人圍著吉姆的母親說話，有人交換名片，有人談起公司的安排。

悲傷和日常混在一起。

有人低聲說話，有人看時間。

瑪麗站在角落，看著這一切，沒有覺得奇怪。

人就是這樣。

她想起很久以前，她第一次到倫敦找吉姆的時候。

那一年，她剛大學畢業，拖著一個很大的行李箱，站在機場出口，四處張望，有點緊張。

第一次一個人出國，也是第一次到那麼大的城市。

她遠遠看見吉姆。他穿著深灰色大衣，站在人群裡。高高的、安安靜靜的，看見她時，微微揮了揮手。沒有像小時候那樣跑過來，沒有大笑，只是接過她的行李。

「累嗎？」

「有一點。」

「先回家。」

一路上，他們搭地鐵。車廂裡很多人。誰也沒有說話。

直到走出車站，冷風吹過來，吉姆才忽然停下腳步。他伸出手，把她圍巾往上拉了一點，又把她外套領子翻好。

「倫敦風大。」他輕聲說。

瑪麗愣了一下。她忽然想起很多年前，那件扣錯釦子的外套。

十二年過去了，他的動作還是一樣，每一個細節都藏著關心。

回到公寓後，她看見客房早就整理好了。床單是新的，桌上放著一束白色的小花，冰箱裡放著她喜歡喝的牛奶，甚至還有她最喜歡的餅乾。（一）