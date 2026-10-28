表哥，你好嗎？（一）
在吉姆的追悼會上，瑪麗聽見眾人以不同身份悼念他，並透過童年與倫敦重逢的回憶，重新理解這位表哥沉默外表下的細膩與關愛。
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在吉姆的追悼會上，瑪麗聽見眾人以不同身份悼念他，並透過童年與倫敦重逢的回憶，重新理解這位表哥沉默外表下的細膩與關愛。
「表哥，你好嗎？」
瑪麗看著表哥，看著那張安靜的臉，很久、很久。
他沒有回答。
吉姆一直都是房間裡最安靜的人。現在，他更安靜了。
身後開始有人說話。
「吉姆一直都是個很好的人。」
「他是我見過最沉穩的人。」
「他從來不發脾氣。」
瑪麗安靜地聽著。
每一個人口中的吉姆都不一樣。如果每一個人都寫一篇關於吉姆的故事，每一篇都會是真的。
只是，那不是同一個人。可是，那又有什麼關係呢？
活在瑪麗心裡的，是她的表哥。
母親寫的是兒子。同事寫的是上司。下屬寫的是恩人。朋友寫的是朋友。
她的，是表哥。
她望著照片。照片裡的吉姆穿著深藍色西裝，頭髮梳得整整齊齊，微微笑著。
那是她最熟悉的樣子。
「吉姆是公司最年輕的副總裁。」有人說。
瑪麗想起那個爬到樹上，不肯下來的男孩。
「他總是知道答案。」又有人說。
可是小時候，表哥明明最不會認路。
瑪麗安靜地聽著。
「禮貌、溫和、恰到好處。」
可是瑪麗記得另一種笑。
那種笑會露出整排牙齒，會笑到眼睛瞇成一條線，會笑得整條街都聽得見。
她忽然很想念那個笑。
追悼會開始了。
第一位上台的是公司的總經理。
他站在麥克風前，停頓了一下，像是在整理情緒。
「吉姆是我見過最沉穩的人。他總是把事情做到最好，總是把別人放在自己前面。他從不抱怨。」
從不抱怨嗎？是啊，她也幾乎沒有聽過表哥抱怨。
可是，一個人真的可以一輩子沒有怨言嗎？還是，只是沒有說出口？
接著是一位合作多年的客戶。然後是大學同學。然後是親戚。
每一個人都帶著一段屬於自己的吉姆。
瑪麗慢慢發現，整個房間裡的人，都在悼念自己認識的那一個吉姆。沒有人說錯，只是沒有人看見全部。
她呢？她看見過完整的表哥嗎？
她一直以為，自己是懂他的。可是此刻，她卻沒有把握。
她再一次望向那張安靜的臉。
「表哥，你好嗎？」她在心裡又問了一次。
依舊沒有回答。卻有一段很久以前的記憶，慢慢浮現。
那一年，她六歲。吉姆十二歲。
過年，全家人都聚在外婆家。大人忙著聊天，小孩忙著跑來跑去。
瑪麗最喜歡跟著表哥，因為表哥從來不嫌她煩。她走到哪裡，他就帶她到哪裡。她要玩什麼，他總會陪她。
那天下午，她穿著新外套，一路跑出院子。外套的釦子扣得歪歪斜斜，一顆高一顆低。
吉姆叫住她：「過來。」
她乖乖站到他面前。
他低著頭，一顆一顆把釦子解開，又一顆一顆重新扣好。動作很慢、很認真，像在做一件重要的事情。
「好了。」他退後一步，看了一眼。「現在比較好看。」
瑪麗低頭看著自己的外套。她其實看不出有什麼差別。
可是她笑了，因為表哥笑了。
那個時候，他還很愛笑。
外婆家的院子很大，有一棵龍眼樹。他們常常坐在樹下，一起吃冰棒。
吉姆總是吃得很慢，她總是吃得很快。每次都是她先吃完，眼巴巴望著他的。
吉姆看見了，總是假裝沒發現。等剩下一半，再遞給她。
「我吃不下了。」他說。
很多年後，瑪麗才知道，他不是吃不下，只是一直讓著她。
那一年夏天，他們一起抓蟬，一起放風箏，一起躲在棉被裡看手電筒照出來的影子。
有一次下雨停電，外婆點起蠟燭。
屋子裡暗暗的。其他小孩都怕黑，只有吉姆拉著她，拿著蠟燭，到處假裝探險。
他把椅子說成高山，把沙發說成山洞，把廚房說成海盜的祕密基地。
瑪麗笑得肚子都痛了。
那時候，她一直覺得，表哥長大一定會成為世界上最快樂的大人。
她從來沒有想過，有一天，他會變成房間裡最安靜的人。
●
追悼會結束後，人們開始自由走動。有人圍著吉姆的母親說話，有人交換名片，有人談起公司的安排。
悲傷和日常混在一起。
有人低聲說話，有人看時間。
瑪麗站在角落，看著這一切，沒有覺得奇怪。
人就是這樣。
她想起很久以前，她第一次到倫敦找吉姆的時候。
那一年，她剛大學畢業，拖著一個很大的行李箱，站在機場出口，四處張望，有點緊張。
第一次一個人出國，也是第一次到那麼大的城市。
她遠遠看見吉姆。他穿著深灰色大衣，站在人群裡。高高的、安安靜靜的，看見她時，微微揮了揮手。沒有像小時候那樣跑過來，沒有大笑，只是接過她的行李。
「累嗎？」
「有一點。」
「先回家。」
一路上，他們搭地鐵。車廂裡很多人。誰也沒有說話。
直到走出車站，冷風吹過來，吉姆才忽然停下腳步。他伸出手，把她圍巾往上拉了一點，又把她外套領子翻好。
「倫敦風大。」他輕聲說。
瑪麗愣了一下。她忽然想起很多年前，那件扣錯釦子的外套。
十二年過去了，他的動作還是一樣，每一個細節都藏著關心。
回到公寓後，她看見客房早就整理好了。床單是新的，桌上放著一束白色的小花，冰箱裡放著她喜歡喝的牛奶，甚至還有她最喜歡的餅乾。（一）
因為每個人都只看見吉姆在自己關係中的角色：母親看見兒子、同事看見上司、下屬看見恩人、朋友看見朋友。眾人的描述都真實，卻無法拼成完整的他。 吉姆總是耐心照顧她，會幫她重新扣好外套釦子、讓出冰棒，還會在停電時陪她拿蠟燭探險。他的笑聲與陪伴，讓她一直記得他是個溫柔的大男孩。 他沒有熱烈迎接，只是接過行李、關心她累不累，回家路上又替她拉高圍巾、整理領子，並事先準備好房間與她愛吃的食物，顯示他仍以細節默默照顧她。
精華 FAQ
因為每個人都只看見吉姆在自己關係中的角色：母親看見兒子、同事看見上司、下屬看見恩人、朋友看見朋友。眾人的描述都真實，卻無法拼成完整的他。
吉姆總是耐心照顧她，會幫她重新扣好外套釦子、讓出冰棒，還會在停電時陪她拿蠟燭探險。他的笑聲與陪伴，讓她一直記得他是個溫柔的大男孩。
他沒有熱烈迎接，只是接過行李、關心她累不累，回家路上又替她拉高圍巾、整理領子，並事先準備好房間與她愛吃的食物，顯示他仍以細節默默照顧她。
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